Продукты в РФ в январе-мае дорожали почти в два раза быстрее, чем в ЕС

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Рост цен на продукты питания в РФ за январь-май 2018 года составил 2,1%, в то время как в ЕС продовольствие стало дороже на 1,1%, следует из данных Федеральной службы госстатистики (Росстат).

При этом в мае цены на продукты питания в РФ снизились на 0,1%, а в Евросоюзе выросли на 0,4%.

Как сообщалось, продукты питания в РФ в 2017 году дорожали медленнее, чем в ЕС, впервые с 2011 года. Рост цен на продовольствие в РФ в 2017 году составил 0,7%, в то время как в ЕС - 2,6%.

Согласно сообщению Росстата, в России за январь-май 2018 года отмечался существенный прирост цен на овощи - 14,4% (в среднем по странам ЕС - 2,7%) и фрукты - 9,3% (в ЕС - 6,7%).

Сахар, джем, мед, шоколад и конфеты подорожали в РФ за пять месяцев на 1,8% (в среднем по странам ЕС - на 0,4%), рыба и морепродукты - на 1,1% (в ЕС - на 1,3%), молочные изделия, сыры и яйца - на 0,3% (в ЕС цены на них снизились на 0,3%).

Цены на хлебобулочные изделия и крупы, мясо и мясопродукты, масла и жиры в РФ остались на уровне декабря 2017 года (в среднем по странам ЕС цены на хлебобулочные изделия и крупы, мясо и мясопродукты выросли за январь-май на 0,5% и 0,1% соответственно, на масла и жиры - снизились на 0,2%).