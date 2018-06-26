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ЕК назвала Россию в числе стран с наибольшим числом торговых барьеров

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Еврокомиссия должна следить за обеспечением корректного доступа экспортеров ЕС на иностранные рынки, заявила член ЕК по торговле Сесилия Мальмстрем, представляя годовой отчет о барьерах в области торговли и инвестиций.

"В 2017 году наибольший рост новых барьеров отмечен в Китае, за которым следуют Россия, Южная Африка, Индия и Турция. Было также наращивание барьеров в Средиземноморском регионе. Итог показывает, что девять стран, имеющих наибольшее число торговых барьеров, являются экономиками группы G20", - сказала член Еврокомиссии по торговле.

Она уточнила, что приведенные данные относятся к 2017 году, поэтому данный отчет еще не включает недавних мер США и новых мер Китая. Они войдут в доклад за 2018 год.

"Поэтому данная (Евро) комиссия сделала применение правил главным приоритетом нашей стратегии "Торговля для всех", чтобы наши предприятия могли конкурировать на равных условиях", - сказала еврокомиссар на пресс-конференции в Брюсселе во вторник.

Она отметила, что ЕК располагает необходимыми инструментами и должна их эффективно использовать, чтобы устранять торговые барьеры и предпринимать защитные действия в случаях, когда приходится сталкиваться с нечестной торговой практикой.

"Отчет, который мы вам представляем сегодня, - это результат всех этих усилий", - пояснила Мальмстрем.

"Протекционизм, - продолжила она, - это нечто контрпродуктивное и разрушительное, но он нарастает. В прошлом 2017 году 67 новых барьеров стали предметом доклада предприятий ЕС. Это довело число общих торговых препятствий в мире до 396. Это много, потому что эти барьеры, по данным предприятий ЕС, означают более 23 млрд евро, потерянных на экспорте".

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Теги: Еврокомиссия, Россия
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