Остатки на корсчетах банков в ЦБ 27 июня выросли

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков в ЦБ РФ (включая остатки средств на ОРЦБ) составили 1884,8 млрд рублей, сообщает пресс-служба Банка России.

Остатки на корсчетах банков Московского региона составили 1576,1 млрд рублей из этих средств.

Объем остатков на корсчетах кредитных учреждений в ЦБ РФ 26 июня составлял 1774,6 млрд рублей по России и 1485,3 млрд рублей по Москве.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России 27 июня составили 3067,4 млрд рублей по России против 3054,8 млрд рублей днем ранее.