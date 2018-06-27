Правительство РФ решило продать "РусГидро" доли в "Интер РАО"

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Правительство РФ приняло решение о продаже ПАО "РусГидро" доли в ПАО "Интер РАО", этот вопрос будет обсуждаться на совете директоров гидрогенерирующей компании, заявил в ходе годового собрания акционеров "РусГидро" председатель совета директоров компании вице-премьер РФ Юрий Трутнев.

"Решение правительства существует. Мы это обсудим на заседании совета (директоров - ИФ). И после этого будет заключена соответствующая сделка", - сказал он.

Пока в качестве покупателя пакета рассматривается "Интер РАО", уточнил Трутнев. "В ближайшие две недели мы ответим на этот вопрос", - сказал он о сроках возможной сделки, отметив, что предварительно сделка уже обсуждалась на совете директоров "РусГидро".

Ранее газета "Коммерсантъ" сообщала, что "Интер РАО" обсуждает с "РусГидро" и ФСК выкуп у компаний своих акций. Как отмечали источники "Интерфакса", знакомые с решениями "РусГидро", эта компания намеревалась продать принадлежащие ей 4,92% ПАО "Интер РАО" до конца мая. Сообщалось также о возможности выкупа "Интер РАО" своих акций у "ФСК ЕЭС" ."Интер РАО", впрочем, распространяло позицию, что не планирует выкупать у ФСК и "РусГидро" свои акции в объеме 23,5%.