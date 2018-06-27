Правительство РФ решило продать "РусГидро" доли в "Интер РАО"

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Правительство РФ приняло решение о продаже ПАО "РусГидро" доли в ПАО "Интер РАО", этот вопрос будет обсуждаться на совете директоров гидрогенерирующей компании, заявил в ходе годового собрания акционеров "РусГидро" председатель совета директоров компании вице-премьер РФ Юрий Трутнев.
"Решение правительства существует. Мы это обсудим на заседании совета (директоров - ИФ). И после этого будет заключена соответствующая сделка", - сказал он.
Пока в качестве покупателя пакета рассматривается "Интер РАО", уточнил Трутнев. "В ближайшие две недели мы ответим на этот вопрос", - сказал он о сроках возможной сделки, отметив, что предварительно сделка уже обсуждалась на совете директоров "РусГидро".
Ранее газета "Коммерсантъ" сообщала, что "Интер РАО" обсуждает с "РусГидро" и ФСК выкуп у компаний своих акций. Как отмечали источники "Интерфакса", знакомые с решениями "РусГидро", эта компания намеревалась продать принадлежащие ей 4,92% ПАО "Интер РАО" до конца мая. Сообщалось также о возможности выкупа "Интер РАО" своих акций у "ФСК ЕЭС" ."Интер РАО", впрочем, распространяло позицию, что не планирует выкупать у ФСК и "РусГидро" свои акции в объеме 23,5%.
"Интер РАО" управляет активами в России, а также в Европе и СНГ. Установленная мощность электростанций компании - 32,5 ГВт. Компания является оператором экспорта-импорта электроэнергии. Крупнейший пакет в капитале "Интер РАО" принадлежит ОАО "Роснефтегаз" - 27,63%, "ФСК ЕЭС" владеет 18,57%, "РусГидро" - 4,92%. На долю "Интер РАО Капитал" приходится 18,37%. В свободном обращении находятся 30,52% акций.
"РусГидро" - энергохолдинг, управляющий гидроэлектростанциями в РФ. Установленная мощность станций группы - 39 ГВт, включая электрические мощности на Дальнем Востоке, в том числе ТЭС, а также Богучанскую ГЭС.