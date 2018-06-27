Суд Лондона вынес решение в пользу "РусАла" по иску к "Интерросу" и Crispian

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Высокий суд Лондона вынес решение в пользу "РусАла" по иску алюминиевой компании о недействительности оферты Crispian Романа Абрамовича и Александра Абрамова мажоритариям "Норникеля", передает Bloomberg.

"РусАл выиграл дело по пакету акций "Норникеля", - передает агентство. - Лондонский судья говорит, что Абрамович не может продать акции "Норникеля".

Акции "РусАла" отреагировали на решение суда ростом. На Московской бирже акции "РусАла" к 17:49 выросли до 24,5 рубля (+3,6%) при объеме торгов 24,47 млн рублей. Акции "Норникеля" просели на 0,8%, до 11,137 тыс. рублей.

Суть конфликта

"РусАл" обратился в лондонский суд в середине февраля, получив оферту от Crispian о частичном выкупе пакета в "Норникеле". Инициатором выкупа доли Crispian был "Интеррос", структура которого Whiteleave также стала получателем оферты, в соответствии с закрепленным в рамочном соглашении акционеров "Норникеля" right of first refusal.

"Интерросу" и "РусАлу" было предложено разделить 3,99% из пакета Crispian пропорционально своим долям в "Норникеле". Совет директоров "РусАла" 16 февраля принял оферту Crispian, но на условии, что письмо Crispian "имеет законную силу в соответствии с условиями акционерного соглашения". Не считая его таковым, "РусАл" подал в суд заявление о досудебном запрете на сделку и иск о нарушении рамочного соглашения. "РусАл" считает, что цена оферты была "искусственно раздута", чтобы лишить "РусАл" возможности участвовать, а тайные договоренности между Потаниным и Абрамовичем предполагали дополнительный стимул Crispian к продаже доли - покупку у Абрамовича Баимского месторождения на Чукотке.

В ходе оферты "Интеррос" в середине марта приобрел 2,1% акций "Норникеля" у Crispian. "РусАл", в соответствии с договоренностью сторон, обязался приобрести 1,9% акций (если суд признает, что оферта не нарушала соглашение акционеров), но эта сделка нереализуема из-за того, что в начале апреля "РусАл" попал в санкционный список США.

Сделка с "РусАлом" не закрыта, говорилось в показаниях Давида Давидовича (управляет активами Абрамовича, датированы 1 мая). По его данным, "РусАл" ссылается на событие непреодолимой силы согласно рамочному соглашению (вероятно, из-за санкций США в отношении "РусАла"). По мнению Давидовича, тема выкупа 1,9% будет рассмотрена в ходе слушаний по настоящему делу.

Как сообщал ранее участник процесса, вопрос о 1,9% акций в ходе слушаний не поднимался, но он считал высокой вероятность того, что вопрос будет затронут в итоговом решении Высокого суда Лондона.

"Интеррос" Потанина после оферты владел 32,9% акций "Норникеля", еще 1,5-1,6% приобрел на рынке. "РусАлу" принадлежит 27,8%. Доля Абрамовича и его партнера по Evraz Абрамова - 4,3% акций.