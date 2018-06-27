Суд удовлетворил иск Промсвязьбанка к Minga Management

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы в среду удовлетворил иск Промсвязьбанка к компании Minga Management о признании незаконными двух договоров купли-продажи ценных бумаг, заключенных 14 декабря 2017 года, передал корреспондент "Интерфакса" из суда.

В иске Промсвязьбанк также просит суд применить последствия недействительности оспариваемых сделок путем возврата 7,4 млрд рублей.

Это требование суд также удовлетворил.

Суд отклонил ранее заявленные ходатайства Minga Management о приостановлении дела до вступления в законную силу решений по двум другим искам, рассматриваемым в суде, об отложении дела с целью привлечь специалистов для оценки документов, представленных банком. Суд также отклонил ходатайство о принятии к производству встречного иска к Промсвязьбанку о понуждении исполнить два договора купли-продажи ценных бумаг, заключенные 14 декабря 2017 года.

По данным на 5 октября 2017 года компании Minga Management Limited принадлежало 2,75% акций банка "Возрождение" . Эта кредитная организация контролируется Дмитрием и Алексеем Ананьевыми, которые были акционерами Промсвязьбанка до введения туда временной администрации.

Промсвязьбанк с 15 декабря 2017 года санируется через Фонд консолидации банковского сектора, подконтрольный ЦБ РФ. Регулятор предварительно оценивал потребность в докапитализации банка в 100-200 млрд рублей.

Промсвязьбанк по итогам первого квартала 2018 года занял 12-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".