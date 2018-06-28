Экономика

Рынок акций РФ открылся снижением индекса РТС на 0,2%

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в четверг смешанной динамикой цен blue chips на фоне просевшей нефти, ухудшения внешней фондовой конъюнктуры и ослабления рубля; индекс РТС просел за минуту на 0,2%, индекс МосБиржи топчется на месте.

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 2253,61 пункта (без изменений), индекс РТС - 1122,52 пункта (-0,2%), рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" изменились в пределах 1,5%.

Доллар вырос до 63,34 руб./$1 (+0,11 рубля).

Подешевели рублевые акции АФК "Система" (-0,8%), "Мобильных телесистем" (-0,5%), "Россетей" (-0,5% и -0,5% "префы"), "Магнитогорского металлургического комбината" (-0,4%), "Ростелекома" (-0,4% и -0,7% "префы"), "префы" "Татнефти" (-1,4%).

Подросли бумаги "Норникеля" (+1,5%), ПАО "Полюс" (+1,1%), "РусАла" (+0,7%), "Башнефти" (+0,5%), "АЛРОСА" (+0,4%), "Новолипецкого металлургического комбината" (+0,4%).

Индексы в США накануне упали, хотя торги начинались с уверенного роста на сигналах о смягчении позиции Вашингтона в отношении Китая и его инвестиций.

Президент США Дональд Трамп во вторник дал понять, что может ввести ограничения в отношении Китая через Комитет по иностранным инвестициям в США (CFIUS), который оценивает потенциальную угрозу иностранных инвестиций для национальной безопасности страны. Такой подход будет мягче, чем озвученный в понедельник план Вашингтона ввести ограничения на китайские инвестиции без каких-либо проверок.

Ожидается, что подробный доклад Минфина США с рекомендациями будет представлен 29 июня.

Однако ближе к середине сессии в среду усилились опасения, связанные с торговыми отношениями США с Китаем и Евросоюзом.

Тем временем Народный банк Китая готов отказаться от покупок US Treasuries и даже сократить свои вложения в американские госбумаги. Китай является крупнейшим в мире держателем казначейских облигаций США, и эксперты опасаются последствий, которые может иметь решение о сокращении страной этих вложений, пишет MarketWatch.

В Азии в четверг также преобладает снижение индексов (Япония подросла всего на 0,03%, Китай просел на 1%), поскольку трейдеры скептически относятся к сигналам из Вашингтона о возможности менее жестких ограничений на инвестиции из США. Между тем, слабо плюсуют американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 0,1%).

В среду советник президента США по экономике Лоуренс Кадлоу заявил, что решение отказаться от более жесткого подхода к торговым ограничениям не означает смягчение позиции в отношении Китая.

Нефть в четверг сдержанно дешевеет после значительного роста накануне, позволившего марке Brent обновить максимум с мая, а WTI - с 2014 года.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent к 10:01 по Москве составила $77,2 за баррель (-0,3% и +1,7% в среду), августовская цена WTI - $72,33 за баррель (-0,6% и +3,2% накануне).

Ранее рост цен поддержали данные о самом резком сокращении товарных запасов нефти в США с 2016 года, а также неопределенность в отношении дальнейших экспортных поставок из Ирана на фоне американских санкций.

Согласно отчету министерства энергетики США, опубликованному в среду, запасы нефти в стране упали на прошлой неделе на 9,89 млн баррелей, максимальными темпами с октября 2016 года.

Ведущий аналитик компании "Олма" Антон Старцев полагает, что в четверг вероятна приостановка повышения по индексу РТС, но мировые цены на нефть пока остаются достаточно высокими, чтобы поддержать спрос на российские высоколиквидные бумаги.

Кроме того, некоторый оптимизм вызывает перспектива встречи президентов РФ и США, подтвержденная по итогам визита советника Д.Трампа по национальной безопасности Джона Болтона в Кремль (дата и место встречи президентов, как ожидается, будут объявлены в пятницу).

Между тем, фактором давления на глобальный спрос на рынках акций остаются риски, связанные с торговой войной между США и Китаем: в то время как Д.Трамп немного успокоил рынки, заявив, что меры в отношении инвестиций из КНР не будут жесткими, его советник по экономическим вопросам Л.Кадлоу позже уточнил, что это решение не подразумевает смягчения позиции США в отношении Китая в целом.

По словам аналитика ИК "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, ситуация на внешних рынках имеет вторичное значение для российских акций. В четверг может появиться информация о том, когда и где пройдет саммит лидеров США и РФ. Соответственно, надежды на это событие продолжат толкать наиболее ликвидные "фишки" вверх. Вероятно, что и рубль попытается укрепиться, хотя на его пути вновь будут стоять валютные интервенции Минфина РФ.

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Теги: МосБиржа, РТС

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