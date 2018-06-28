Экономика

Apple и Samsung прекратили патентную войну в США

Компании урегулировали 7-летний спор, начавшийся еще при Стиве Джобсе

Apple и Samsung прекратили патентную войну в США
Фото: Reuters

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Apple и Samsung прекратили патентную войну в США, которая затянулась на семь лет. Череда судебных споров была связана с вопросом о нарушении прав Apple на дизайн устройства и технологию изготовления iPhone, пишет The Wall Street Journal.

Судья окружного суда по северному округу штата Калифорния Люси Ко сообщила, что стороны уведомили ее об урегулировании спора.

Компании обвиняли друг друга в нарушении патентов с весны 2011 года, пытаясь ограничить продажи конкурента. Первый иск подала Apple, указывая на то, что Samsung копировала технологию изготовления и дизайн устройства iPhone, и первоначально американской компании присудили $1 млрд. Однако затем потянулись апелляции и ответные иски Samsung, сумма неоднократно пересматривалась.

В мае калифорнийский суд увеличил размер выплат в пользу Apple с $399 млн до $539 млн. При этом Apple требовала $1,05 млрд, а Samsung пыталась убедить судей, что штрафные санкции в данном случае не могут превышать $28 млн. Южнокорейская компания оспорила это решение в апелляционной инстанции, но стороны достигли внесудебного соглашения до дальнейшего рассмотрения дела.

И Apple, и Samsung отказались уточнить условия соглашения.

Между тем Samsung в ходе этого разбирательства поддерживал целый ряд компаний, включая Google Inc., HTC Corp., LG Electronics Inc. и Rackspace Hosting Inc. Они утверждали, что победа Apple позволит владельцам патентов "несправедливым образом использовать свой патент для получения конкурентного преимущества".

С учетом огромных значений выручки и прибыли Samsung и Apple, крупнейших производителей смартфонов в мире, их договоренность вряд ли повлияет на финансовые результаты. Однако их споры оказали существенное влияние на патентное законодательство и судебную практику США.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Apple, Samsung

Новости по теме

Экономика
"Северный поток 2" начнут строить летом даже без разрешения Дании"Северный поток 2" начнут строить летом даже без разрешения Дании
Если она не одобрит прокладку газопровода в своих территориальных водах, его можно будет проложить в международныхПодробнее
 Apple и Samsung прекратили патентную войну в СШАApple и Samsung прекратили патентную войну в США
Компании урегулировали 7-летний спор, начавшийся еще при Стиве ДжобсеПодробнее
 Путин подписал закон о блокировке кредитных карт при подозрении на хищение средствПутин подписал закон о блокировке кредитных карт при подозрении на хищение средств
Банки смогут блокировать карты после консультации с клиентомПодробнее
 Новак обсудил с главой Минэнерго США работу американских компаний в РФНовак обсудил с главой Минэнерго США работу американских компаний в РФ
Также был затронут вопрос американских санкций в отношении газопровода "Северный поток 2"Подробнее
Герхард Шредер: "Роснефть" верит в европейский рынок и будет стремиться удержать на нем долюГерхард Шредер: "Роснефть" верит в европейский рынок и будет стремиться удержать на нем долю
Переизбранный глава совета директоров рассказал о своем взгляде на развитие крупнейшей российской нефтяной компанииПодробнее
 ОПЕК пригласила Россию присоединиться в качестве ассоциированного члена картеляОПЕК пригласила Россию присоединиться в качестве ассоциированного члена картеля
Глава Минэнерго Новак сообщил, что Москва готова рассмотреть данное предложениеПодробнее
 Новак назвал долю РФ в общем увеличении добычи нефти стран ОПЕК+Новак назвал долю РФ в общем увеличении добычи нефти стран ОПЕК+
Из общего объема в 1 млн баррелей в сутки она составит около 200 тыс.Подробнее
 Увеличение добычи ОПЕК. ОбобщениеУвеличение добычи ОПЕК. Обобщение
Иран негодует, Россия заодно с Саудовской АравиейПодробнее
 Страны ОПЕК договорились об увеличении добычи на 1 млн б/сСтраны ОПЕК договорились об увеличении добычи на 1 млн б/с
Реальный рост между тем будет на уровне 600 тыс. б/сПодробнее
 Чубайс спрогнозировал будущее пенсионной системыЧубайс спрогнозировал будущее пенсионной системы
По его мнению, пенсионная система станет работать не только на социальную, но и на инвестиционную задачуПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 27 июня6 фото
27 июня
Фотохроника 27 июня
Самые необычные футбольные площадки14 фото
27 июня
Самые необычные футбольные площадки
Лучшие фото недели10 фото
22 июня
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииНомер мобильного телефона в России предложили приравнять к паспортуВ миреБританские министры опасаются, что саммит РФ - США ослабит единство НАТОВ РоссииПротив главы карельского "Мемориала" возбуждено новое делоВ миреПутин и Трамп ответят на вопросы журналистов после встречиСпортСборные Бразилии и Швейцарии вышли в плей-офф ЧМ-2018ЭкономикаПутин подписал закон о блокировке кредитных карт при подозрении на хищение средств

Посол Швейцарии стал виновником ДТП под Львовом

Мосгорсуд подтвердил арест члена правления "Интер РАО" Цуркан за шпионаж

Она связывает возбужденное против нее уголовное дело с попыткой сместить ее с должности из-за неподкупности Подробнее

Подозреваемого в госизмене арестовали в Москве на два месяца

В "Мемориале" назвали политическим преследованием новое дело против Дмитриева

В Мумбаи разбился самолет правительства одного из индийских штатов

Екатеринбургские полицейские нашли потерянный паспорт болельщика из США в "Домодедово"

Боевики убили более 15 афганских полицейских у границы с Таджикистаном

Чайка не заметил начала работ по очищению отходов Байкальского ЦБК

Для серийного производства "Ангары" понадобится по три запуска с Плесецка и Восточного

"Северный поток 2" начнут строить летом даже без разрешения Дании

"Северный поток 2" начнут строить летом даже без разрешения ДанииЕсли она не одобрит прокладку газопровода в своих территориальных водах, его можно будет проложить в международных Подробнее

От прекращения деятельности Polar Tour могли пострадать до 20 тыс. туристов

Ученый совет ВШЭ выступил в поддержку "Шанинки"

Атмосферное давление второй день подряд в Москве устанавливает рекорд

Двоих рабочих насмерть придавило мешками с пластиком в Воронеже

Синоптики предупредили о жаре до 43 градусов в Астраханской области

Номер мобильного телефона в России предложили приравнять к паспорту

Номер мобильного телефона в России предложили приравнять к паспортуЭто позволит сотовым операторам снизить отток абонентов, выбрасывающих сим-карты после того, как на счете кончатся деньги Подробнее

Против главы карельского "Мемориала" возбуждено новое дело

Против главы карельского "Мемориала" возбуждено новое делоЮрия Дмитриева обвиняют по статье о сексуальном насилии в отношении подростка Подробнее

В ФРГ в частном доме произошел взрыв

В Новосибирске показали тяжелый ударный беспилотник "Охотник"

Москалькова приехала к Сенцову в колонию

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
HЯпония Япония– : –17:00Польша Польша17:00HСенегал Сенегал– : –17:00Колумбия Колумбия17:00GАнглия Англия– : –21:00Бельгия Бельгия21:00GПанама Панама– : –21:00Тунис Тунис21:00