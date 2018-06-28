Менеджер структур Evraz Вячеслав Сараев стал гендиректором "Трансконтейнера"

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Вячеслав Сараев, занимающий различные должности в структурах Evraz, стал генеральным директором ПАО "Трансконтейнер", сменив на этом посту Петра Баскакова, работавшего в этой должности с момента основания компании.

Согласно ее сообщению, соответствующее решение принято на заседании совета директоров в четверг. Сараев избран главой оператора на срок с 29 июня 2018 года по 1 июля 2019 года включительно.

В понедельник совет директоров назначил Сараева первым замглавы "Трансконтейнера". Он сменил занимавшего этот пост с 2008 году Владимира Драчева, который вышел на пенсию. После перехода Сараева на пост генерального директора эту должность займет Владимир Чиснаков. Его кандидатура также согласована на заседании в четверг.

Чиснаков уже работал первым заместителем генерального директора "Трансконтейнера" в течение шести лет, но в 2016 году перешел на пост вице-президента по линейно-логистическому дивизиону в ПАО "Дальневосточное морское пароходство" - головную компанию FESCO, актив группы "Сумма" находящегося под арестом Зиявудина Магомедова и его партнеров. Он покинул этот пост нынешней весной.

До этого с момента основания в 2004 году руководил компанией "Русская тройка", созданной FESCO (перед продажей "Сумме" и ее партнерам контролировалась бизнесменом Сергеем Генераловым) и ОАО "Российские железные дороги" для перевозок контейнеров по железной дороге.

С 2003 года работал заместителем генерального директора ДВМП, возглавляя департамент корпоративной инфраструктуры, в 2002-2003 годах - первым заместителем начальника управления развития экономики и планирования Совета администрации Красноярского края. Выпускник Красноярского государственного университета.

Об уходе Баскакова, занимавшего пост генерального директора "Трансконтейнера" на протяжении 12 лет, с момента основания компании, стало известно в начале июня. При этом "Коммерсантъ" ранее сообщал со ссылкой на свои источники, что в конце апреля ООО "Енисей Капитал" Романа Абрамовича и Александра Абрамова, в 2017 году купившее 24,5% оператора, направило письмо главе ОАО "Российские железные дороги" Олегу Белозерову (у монополии - 50% + 2 акции) с предложением сменить менеджмент "Трансконтейнера".

О "Трансконтейнере"

"Трансконтейнер" владеет и управляет примерно 70 тыс. крупнотоннажных контейнеров, более 25 тыс. вагонов-платформ для их перевозки, имеет сеть терминалов в РФ (на 42 станциях) и в Словакии, также ему принадлежит 50% акций АО "Кедентранссервис" (с 19 ж/д терминалами в Казахстане) и доли в "дочках" и совместных предприятиях в различных странах.

Правительство РФ планировало приватизировать принадлежащий РЖД контрольный пакет акций оператора, выбрав покупателя на открытых торгах среди квалифицированных инвесторов. Ранее предполагалось, что сделка будет завершена в апреле, но пока этого так и не произошло. В то же время, по словам источника "Коммерсанта", на совещании у вице-премьера РФ Максима Акимова на прошлой неделе прозвучало, что официальное решение о продаже будет принято в августе, из чего следует, что процедурные моменты вряд ли удастся решить до конца года.

Интерес к активу в разное время обозначали "Сумма", группа UCL Владимира Лисина вместе с Mediterranean Shipping Company, Global Ports и группа "Дело" Сергея Шишкарева ("Дело" недавно объявило о покупке 30,75% акций портового холдинга у его основателей), CMA CGM с российской компанией "Логопер", а также Российский фонд прямых инвестиций с партнерами. В то же время, "Коммерсантъ" сообщал, что FESCO собирает заявки на покупку у нее 25,07% акций "Трансконтейнера", и "основным претендентом называют структуры, близкие к Абрамовичу и Абрамову" (хотя "процесс конкурентный", и "есть другие претенденты").