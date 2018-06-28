Walgreens выкупит акции на $10 млрд и повысит дивиденды

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Американская аптечная сеть Walgreens Boots Alliance утвердила программу выкупа акций объемом $10 млрд, а также объявила о 10%-ном увеличении квартальных дивидендов после сильных результатов третьего финансового квартала.

Как сообщается в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль по итогам квартала, завершившегося 31 мая, выросла до $1,34 млрд, или $1,35 в расчете на акцию, по сравнению с $1,16 млрд, или $1,07 на акцию, за аналогичный период годом ранее.

Прибыль без учета разовых факторов подскочила на 15%, до $1,53 на акцию, превысив консенсус-прогноз экспертов, опрошенных FactSet, на уровне $1,48 на акцию.

Квартальная выручка Walgreens вырослна 14%, до $34,33 млрд, также оказавшись лучше среднего прогноза рынка на уровне $34,1 млрд.

Продажи сети аптек в США увеличились на 15%, до $25,9 млрд, что совпало с ожиданиями аналитиков. Сопоставимые продажи американских аптек сократились на 1,2%.

Walgreens повысила прогноз скорректированной прибыли на текущий фингод до $5,9-6,05 в расчете на акцию с ожидавшихся ранее $5,85-6,05 на акцию.

Программа выкупа акций объемом до $10 млрд, одобренная советом директоров компании, не имеет определенного конечного срока, отмечают в компании.

Акции Walgreens на предварительных торгах в четверг подешевели на 0,5%, с начала этого года их стоимость упала на 8,8%.