ФАС и РТС разошлись в оценке продаж нефтепродуктов на бирже

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Биржевые продажи нефтепродуктов к концу июня вышли на уровень выше аналогичного периода 2017 года, сообщил на пресс-конференции заместитель руководителя ФАС России Анатолий Голомолзин.

Таким образом, нефтяные компании выполняют договоренности относительно увеличения биржевых продаж, которые были достигнуты по итогам совещания у вице-премьера Дмитрия Козака, отметил он. "На конец июня 2018 года объем продаж на бирже выше, чем за аналогичный период предыдущего года. По факту на конец июня мы вышли на те параметры, которые были оговорены по итогам совещания с нефтяниками - продавать на бирже на 3% больше, чем на аналогичный период прошлого года", - сказал Голомолзин.

Между тем, президент Российского топливного союза (РТС) Евгений Аркуша, также участвующий в пресс-конференции, не согласился с замглавы ФАС. "Я позволю себе не согласиться с Анатолием Николаевичем, что биржевые объемы сейчас выше прошлогодних и что таких параметров достаточно. Данные продаж этого не подтверждают", - сказал он.

В полемику Голомолзина и Аркуши вступил вице-президент СПбМТСБ Антон Карпов, тоже участвующий в пресс-конференции: "В цифрах среднесуточной реализации - продажи выше (чем за аналогичный период 2017 года - ИФ). А в абсолютных цифрах, действительно, не дотягиваем", - сказал он.

"Но к концу месяца на необходимые параметры выйдем. Об этом говорят среднестатистические оценки",- включился Голомолзин. "Показательным будет конец июня, заявки компаний по продажам на июль превышают аналогичный период предыдущего года. Плюс резервы топлива также превышают аналогичные показатели прошлого года", - добавил Голомолзин.

Как сообщалось, в числе мер по стабилизации топливного рынка, которые были приняты по итогам совещаний у курирующего ТЭК вице-премьера Козака, были рекомендации нефтяным компаниям увеличить биржевые продажи нефтепродуктов на 3% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.