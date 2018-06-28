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Экономика

Международные резервы РФ с 15 по 22 июня сократились на $6,1 млрд

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Международные резервы России на 22 июня составили $456,3 млрд, сообщили в Банке России.

По состоянию на 15 июня международные резервы равнялись $462,4 млрд. Таким образом, за неделю они сократились на $6,1 млрд.

Международные резервы представляют собой высоколиквидные финансовые активы, находящиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ. Они складываются из активов в иностранной валюте, монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР, special drawing rights, расчетная денежная единица, используемая Международным валютным фондом, МВФ), резервной позиции в МВФ и других резервных активов.

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Теги: Банк России.
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