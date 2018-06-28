Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ в четверг консолидировался на фоне смешанных внешних сигналов, некоторую поддержку оказали известия о месте и дате встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа; просели металлурги из-за опасений торговых войн США с ЕС и Китаем, но выросли акции ПАО "Полюс" на новостях о снятии Франции претензий к Сулейману Керимову.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2250,26 пункта (-0,2%), индекс РТС - 1125,13 пункта (+0,03%), динамика рублевых цен основных "фишек" на Московской бирже оказалась разнополярной в пределах 3,3%.

Доллар просел до 63,01 руб. (-0,23 рубля).

Пресс-служба Кремля сообщила в четверг, что встреча президентов России и США пройдет 16 июля в Хельсинки. В ходе переговоров планируется обсудить текущее состояние и перспективы дальнейшего развития российско-американских отношений, а также актуальные вопросы международной повестки дня.

В лидерах роста выступили рублевые акции ПАО "Полюс" (+5,9%, до 4108 рублей - максимум с начала апреля), "Распадской" (+2,4%), ВТБ (+1%), "Газпром нефти" (+0,8%), АФК "Система" (+0,8%), "АЛРОСА" (+0,7%), "НОВАТЭКа" (+0,5%).

Акции "Полюса" подскочили после известий, что французские правоохранительные органы сняли с члена Совета Федерации Сулеймана Керимова обвинения в незадекларированных сделках при покупке недвижимости на юге Франции для ухода от уплаты налогов. Крупнейшим акционером "Полюса" с долей 82,44% является компания PGIL, бенефициаром которой является Саид Керимов, сын Сулеймана Керимова.

Акции "Мобильных телесистем" (+0,2%) подросли после официальных известий, что компания запускает обратный выкуп своих акций (buyback) на сумму до 30 млрд рублей в течение двух лет.

Подешевели бумаги "Новолипецкого металлургического комбината" (-3,3%), "Магнитогорского металлургического комбината" (-3,3%), "Татнефти" (-2,4% и -1,4% "префы"), "РусАла" (-1,8%), "Северстали" (-1,6%), "Россетей" (-1,4%), "Аэрофлота" (-1%), "РусГидро" (-0,9%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 32,904 млрд рублей (из них 9,801 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).

Международные рынки

В Азии в четверг преобладало снижение индексов (Япония подросла всего на 0,03%, Китай просел на 1%), минусует Европа (FTSE, DAX, CAC 40 теряют 0,1-1,4%), поскольку трейдеры скептически относятся к сигналам из Вашингтона о возможности менее жестких ограничений на инвестиции из США. Однако в США наметилась коррекция вверх (индекс S&P 500 прибавил 0,2%).

Президент США Трамп во вторник дал понять, что может ввести ограничения в отношении Китая через Комитет по иностранным инвестициям в США (CFIUS), который оценивает потенциальную угрозу иностранных инвестиций для национальной безопасности страны. Такой подход будет мягче, чем озвученный в понедельник план Вашингтона ввести ограничения на китайские инвестиции без каких-либо проверок. Ожидается, что подробный доклад Минфина США с рекомендациями будет представлен 29 июня.

В среду советник президента США по экономике Лоуренс Кадлоу заявил, что решение отказаться от более жесткого подхода к торговым ограничениям не означает смягчения позиции в отношении Китая.

Нефть в четверг замедлила рост после обновления Brent максимума с мая, WTI торгуется на пиках с 2014 года. Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 18:50 по московскому времени составила $77,56 за баррель (+0,1% и +1,7% в среду), августовская цена WTI - $73,52 за баррель (+1% и +3,2% накануне).

Поддержку оказали данные Минэнерго США о самом резком сокращении товарных запасов нефти с 2016 года (запасы упали на 9,89 млн баррелей), а также неопределенность в отношении дальнейших экспортных поставок из Ирана на фоне американских санкций.