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Акции РФ впервые почти за три месяца получили чистый приток капитала через ETF

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - "БКС Глобал Маркетс" провел анализ операций клиентов "БКС" с основными бумагами, торговавшимися на Московской бирже за неделю, завершившуюся 27 июня, говорится в обзоре главного стратега инвестбанка Вячеслава Смольянинова и аналитика Василия Мордовцева.

Исходя из полученных данных, эксперты пришли к выводу, что интерес к российским акциям со стороны иностранных инвесторов возвращается.

Как следует из отчета, в акции РФ со стороны ETF за прошедшую неделю - впервые за десять недель - поступило $44 млн против оттока $235 млн неделей ранее. При этом аналитики отмечают, что основной приток - $108 млн - обеспечили фонды, специализирующиеся на России (Russia-dedicated funds), а особенно RSX (крупнейший ETF, специализирующийся на РФ), который только за 22 июня привлек новых денег в размере $77 млн (лучший результат с 16 апреля 2015 года). Между тем через GEM ETF (глобальные фонды, инвестирующие в развивающиеся рынки) с российского рынка акций за отчетную неделю было выведено $64 млн.

Розничные инвесторы продолжили наращивать длинные позиции в российских акциях, а вот институционалы вновь оказались на стороне продавцов, отмечается в обзоре.

"Оппортунисты не боятся санкций. После ранее наблюдаемого усиления спроса на ВТБ и Сбербанк со стороны розничных инвесторов обе бумаги покинули список наиболее покупаемых имен на прошлой неделе. Между тем активизировались покупки бумаг "Мобильных Телесистем", "Новолипецкого металлургического комбината" и АФК "Система". Бумаги "Системы" покупались и розничными, и институциональными инвесторами на слабости после максимального падения котировок в недельном и месячном сопоставлении, что стало следствием усиления риска санкций в отношении Евтушенкова. Институциональные инвесторы хотя и оставались чистыми продавцами, но стали менее агрессивными", - говорится в обзоре.

"Приток в акции РФ через ETF мы считаем сигналом возвращения России в игру для глобальных фондов, и в случае сохранения тренда рынок должен существенно вырасти к концу лета", - пишут аналитики.

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Теги: рынок акций, БКС Глобал Маркетс, ETF

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