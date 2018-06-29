Рынок акций открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,6-0,9%

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в пятницу ростом цен blue chips и индексов на фоне отскока вверх мировых фондовых площадок и стабилизации нефти; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили 0,6-0,9%, при этом просели бумаги "Роснефти" из-за отсечки на бирже дивидендов с учетом расчетов "Т+2".

К 10:01 по московскому времени индекс МосБиржи составил 2262,71 пункта (+0,6%), индекс РТС - 1135,21 пункта (+0,9%), рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" выросли в пределах 1,6%.

Доллар просел до 62,66 руб. (-0,14 рубля).

Подорожали рублевые бумаги Сбербанка (+1,6% и +0,8% "префы"), "Мобильных телесистем" (+1,3%), "Магнитогорского металлургического комбината" (+1,2%), "Татнефти" (+1%), ВТБ (+0,8%), "Распадской" (+0,7%), "Северстали" (+0,7%), "Мечела" (+0,7%), "Норникеля" (+0,7%), "ЛУКОЙЛа" (+0,7%).

Просели акции "Роснефти" (-1,1%, до 392,2 рубля), "РусАла" (-0,1%).

Финальные дивиденды "Роснефти" за 2017 год составят 6,65 рубля на акцию после выплат за I полугодие 3,83 рубля; суммарные выплаты - 10,48 рубля.

Индексы в США в четверг выросли, индекс финансовой отрасли поднялся после самого длительного падения в своей истории, затянувшегося на 13 сессий.

Министерство торговли США понизило оценку роста ВВП в первом квартале 2018 года с 2,2% до 2% в пересчете на годовые темпы. Аналитики Уолл-стрит не ожидали пересмотра оценки.

Ранее на неделе президент США Дональд Трамп просигнализировал о готовности ввести ограничения в отношении Китая через Комитет по иностранным инвестициям в США (CFIUS), который оценивает потенциальную угрозу иностранных вложений для национальной безопасности страны. Такой подход будет мягче, чем озвученный в понедельник план Вашингтона ввести ограничения на китайские инвестиции без каких-либо проверок. Однако инвесторы по-прежнему опасаются эскалации конфликта между двумя странами.

В Азии в пятницу преобладает рост индексов (Япония в пятницу подросла на 0,1%, Китай раллирует на 2,5%), плюсуют американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 0,4%) в ожидании завершения месяца, квартала и полугодия.

Ранее на этой неделе рынок материкового Китая перешел к "медвежьему" тренду - его падение с последнего пика, зафиксированного пять месяцев назад, превысило 20%.

Уровень безработицы в Японии неожиданно снизился в мае до 2,2% с 2,5% месяцем ранее, аналитики ожидали сохранения апрельского значения.

Предварительные данные о промышленном производстве в Японии за май также были лучше ожиданий: его объемы снизились на 0,2% относительно апреля и выросли на 4,2% в годовом выражении. Экономисты в среднем прогнозировали падение на 1% по сравнению с предыдущим месяцем и рост на 3,4% к маю 2017 года.

Нефть утром в пятницу стабильна, завершает неделю и квартал значительным ростом из-за опасений перебоев в поставках из Ирана, Ливии и ряда других стран на мировой рынок.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent к 10:01 по московскому времени составила $77,55 за баррель (-0,1% и +0,3% в четверг), августовская цена WTI - $73,23 за баррель (-0,3% и +1% накануне).

Цена марки WTI увеличивается уже четвертый квартал подряд, что является самым длительным периодом роста с 2010 года. В апреле-июне WTI прибавила 13%, а Brent - 10,7%. Повышение нефтяных цен по итогам текущего месяца, скорее всего, будет самым значительным с июня 2008 года.

Министерство нефти Индии в четверг поручило НПЗ рассмотреть другие источники поставок нефти на случай прекращения импорта из Ирана. США потребовали к началу ноября свернуть все закупки нефти у Ирана. Индия пока не приняла окончательное решение, но сокращение импорта из Ирана до нуля не является целесообразным вариантом, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на представителя индийского нефтяного ведомства.

По его словам, Индия легко найдет замену иранской нефти, но в силу ряда причин экономические условия таких поставок могут оказаться не слишком благоприятными и отрицательно повлиять на рентабельность нефтепереработки.

Британский профсоюз Unite проголосовал за проведение забастовки в июле на трех платформах Total в Северном море (Alwin, Dunbaar и Elgin) из-за спора об оплате труда и рабочем времени. Добыча нефти и газа на них может быть приостановлена, если профсоюз и компания не достигнут соглашения.

Ведущий аналитик компании "Олма" Антон Старцев полагает, что утром в пятницу возможно повышение по индексу РТС вслед за мировыми фондовыми индексами. Внимание трейдеров на фондовых и валютных рынках переключилось на Европу, где лидеры стран ЕС достигли соглашения по пакету мер, ограничивающих поток мигрантов - соглашение подразумевает сближение позиций Италии и других крупных стран ЕС, что трактуется рынком как снижение геополитических рисков.

На валютном рынке наметившееся повышение по паре евро/доллар может стать фактором ослабления доллара по отношению к рублю - в начале торгов можно ожидать закрепления пары доллар/рубль в области ниже 63 руб.

По словам заместителя генерального директора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрея Верникова, подходит к концу второй квартал, который стал безрадостным для "быков" по рынкам развивающихся стран. На российском рынке есть дивидендные покупки и покупки, связанные со скорой встречей Путина и Трампа (16 июля). Итогом встречи глав России и США может стать сделка по Сирии и ослабление США антироссийских санкций. При этом на инвесторов давит негатив со стороны развивающихся рынков, которые столкнулись с проблемой назревающей торговой войны, ужесточением монетарной политики в США, выборами в странах Латинской Америки и понижением прогнозов по росту мировой экономики. Такой большой груз рисков заставляет инвесторов проявлять "сверхосторожность".

По сообщению Bloomberg, консенсус-прогноз состоит в том, что в краткосрочной перспективе активы развивающихся стран будут сильно зависеть от новостей по торговой политике. На дальнейшую перспективу некоторые аналитики прогнозируют отскок, а другие - дальнейшее снижение.

Нефтяные цены Brent притормозили рост у промежуточного сопротивления $78 за баррель, однако оно может быть преодолено и вероятен дальнейший рост в район $80-82 за баррель, считает А.Верников.