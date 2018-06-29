Акции "Квадры" утром взлетели на 10% на слухах о ее покупке компанией ТГК-2 у Онэксима

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Акции ПАО "Квадра" утром в пятницу взлетели на 10% на слухах о ее возможной покупке компанией "ТГК-2" у группы "Онэксим".

На Московской бирже к 10:13 обыкновенные акции "Квадры" выросли до 0,003825 рубля (+9,9%), "префы" - до 0,00387 рубля (+6,6%).

Как написал в пятницу "Коммерсантъ" со ссылкой на источники в отрасли, группа "Онэксим" Михаила Прохорова в течение ближайших месяцев может полностью выйти из капитала энергокомпании "Квадра", продажа может состояться в сентябре-октябре.

По данным собеседников газеты, акции купит "ТГК-2". В феврале эта компания направила Прохорову предложение, поясняет собеседник "Коммерсанта", сейчас в "Квадре" проходит due diligence. По предварительной оценке, актив стоит 18 млрд рублей.

По словам собеседника "Коммерсанта", после покупки "ТГК-2" намерена "облегчить" структуру "Квадры", оставив в ее контуре только генерацию и выведя в отдельный бизнес теплосети и ремонтную деятельность. Кроме того, будут ликвидированы исполнительный аппарат "Квадры" и филиалы, нагрузка по взаимодействию с региональными властями ляжет на директоров станций. Центр компетенций переедет в Ярославль.