Глава "Газпрома" спрогнозировал исторический рекорд экспорта газа по итогам года

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Экспорт газа "Газпрома" в дальнее зарубежье в первом полугодии уверенно перешагнул через отметку в 100 млрд кубических метров, а по итогам всего 2018 года он может достигнуть и около 200 млрд кубических метров, заявил на годовом собрании акционеров "Газпрома" председатель правления концерна Алексей Миллер.

"Первые итоги 2018 года показывают, что рост поставок "Газпрома" в европейские страны дальнего зарубежья продолжился. По предварительным данным, за первое полугодие 2018 года мы поставили на этот рынок 101,2 млрд кубометров газа. Это на 5,7%, или на 5,5 млрд кубометров превышает показатель за аналогичный период рекордного 2017 года", - сказал он.

"При сохранении тенденции наш экспорт в страны дальнего зарубежья по итогам 2018 года может выйти на новый исторический рекорд - около 200 млрд кубометров", - впервые сделал прогноз Миллер.

Заместитель председателя правления Александр Медведев допустил, что экспорт может быть и выше указанной цифры. "Думаю, будет выше 200 млрд кубических метров", - сказал он, отвечая на вопросы в ходе собрания. Кроме того топ-менеджер добавил, что на среднесрочную и долгосрочную перспективы с учетом того, что в Европе внутреннее производство газа падает, а у "Газпрома" растет, у компании есть очень хороший потенциал увеличения экспорта и свыше этих показателей.

В 2017 году "Газпром" экспортировал 194,4 млрд кубических метров газа.