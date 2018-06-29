"Т Плюс" одобрила выплату первых дивидендов в своей истории

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Акционеры ПАО "Т Плюс" одобрили выплату дивидендов в размере 2,9 млрд рублей из чистой прибыли за 2017 год, передал корреспондент "Интерфакса" с годового собрания акционеров компании.

На одну акцию придется 0,0656 руб. Это будут первые выплаты в истории компании.

Чистая прибыль "Т Плюс" по РСБУ за 2017 г. составила 3,1 млрд руб. Таким образом, компания выплатит акционерам 93,5% от нее.

В начале апреля предправления "Т Плюс" Денис Паслер говорил, что компания не планирует выплачивать дивиденды за 2017-2018 гг. "Пока существуют планы строительства новых электростанций, как солнечных, так и ДПМ, выплат не будет. Если появится ДПМ-2 (имеется в виду программа модернизации мощностей в энергетике - ИФ), то на ближайшие десять лет понятно, чем нам заниматься", - говорил он о перспективах дивидендных выплат.

На следующий день после заявления Паслера Минфин США внес в SDN List ("черный" санкционный список США - Specially Designated Nationals List) в числе прочих Виктора Вексельберга и подконтрольную ему ГК "Ренова" (в которую входит "Т Плюс"). Санкции означаю заморозку всех активов и запрет транзакций в США и в долларах, а также ограничивают контрагентов компании во всем мире, рискующих стать объектом вторичных санкций.

После этого "Ренова" направила в правительство список предложений по поддержке компании в условиях санкций.

В конце мая стало известно, что "Ренова" ведет переговоры по слиянию "Т Плюс" с "Газпром энергохолдингом". По словам источников "Интерфакса", сам "Газпром энергохолдинг" не будет принимать участие в слиянии с "Т Плюс". Ее реализует другая структура "Газпрома", которая не осуществляет закупки иностранного оборудования, она может получить 10-15% в "Т Плюс".

Группа "Т Плюс" (до июня 2015 года - "КЭС Холдинг") - частная компания, работающая в сфере электроэнергетики и теплоснабжения, в которую объединены электрогенерирующие активы группы "Ренова" Вексельберга, а также входят газовые и коммунальные активы.

Компания контролируется структурами "Реновы", которым принадлежит 64,98%, еще 8,2% приходятся на квазиказначейский пакет (им владеет "Т Плюс Инвест"), 15,08% принадлежат прочим акционерам.