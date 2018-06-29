Россияне застраховали два миллиона свиней

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Распространение африканской чумы свиней (АЧС) стимулирует животноводов активно страховать риски, за 5 месяцев 2018 года они застраховали на условиях господдержки 2 млн голов свиней на общую страховую сумму 11,3 млрд рублей, сообщил президент Национального союза агростраховщиков (НСА) Корней Биждов на годовом собрании Национального союза свиноводов в четверг, 28 июня.

Как говорится в пресс-релизе НСА, за такой же период 2017 года число застрахованного поголовья свиней было на уровне 1,6 млн голов (общая сумма покрытия - 9,9 млрд рублей).

В России ситуация с распространением АЧС ухудшается, признал Биждов. В прошлом году очаги этого опаснейшего заболевания впервые были зафиксированы в Сибири и за Уралом.

"Несмотря на проблемы с субсидированием в 2017 году, животноводы заключили договоров страхования с господдержкой на 8% больше в прошлом году, чем в 2016 году. Охват страхованием поголовья в целом вырос с 14,6% до 16,7% за этот период. Всего в рамках поддержки страхования в области животноводства в 2017 году было застраховано 4,5 млн условных голов сельхозживотных, из которых 39% - свиньи", - приводятся данные в пресс-релизе НСА со ссылкой на президента союза.

В 2017 году в России охват промышленного свиноводства страхованием составил 32,5% от поголовья, а в 10 свиноводческих регионах из топ-20 охват страхованием с господдержкой превышал 50%. Так, по данным НСА, в 2017 году было полностью охвачено страхованием поголовье свиней на предприятиях Свердловской области, более 87% - в Красноярском крае, 81% - в Тверской области, 79% - в Республике Мордовия, 77% - в Тамбовской области.

Статистика НСА показывает, что на сегодняшний день в России создана и функционирует система страхования промышленного свиноводства, в 2017 году 75% поголовья свиней, выращиваемых вне личных хозяйств, приходилось на топ-20 крупнейших свиноводческих регионов страны.

В то же время Белгородская область - один из крупнейших регионов России по объемам производства свинины, на которую приходилось 22% поголовья, - после включения расходов на страхование в "единую субсидию" в 2017 году отказалась от страховой поддержки животноводства. Если по итогам 2016 года в этом регионе было застраховано 76% поголовья, то в 2017 году этот показатель снизился до 7,2%, и субсидии по заключенным договорам не были перечислены. В прошлом году в этой области была зафиксирована вспышка африканской чумы свиней, а в текущем году, согласно информации Управления Россельхознадзора по Белгородской области, вирус АЧС был уже дважды обнаружен в дикой природе.

Недостаточность объемов субсидирования в прошлом году была отмечена в Орловской области, Ставропольском крае и Татарстане. В Челябинской и Новосибирской областях, а также в Краснодарском крае органы АПК в принципе не поддерживают страхование рисков животноводства.

Создание эффективной системы страхования таких катастрофических рисков, как АЧС, невозможно без правильной организации перестраховочной защиты, подчеркнул Биждов в ходе выступления на собрании свиноводов. Определенные надежды страховщики также связывают с усовершенствованием отраслевого законодательства.