Экономика

Россияне застраховали два миллиона свиней

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Распространение африканской чумы свиней (АЧС) стимулирует животноводов активно страховать риски, за 5 месяцев 2018 года они застраховали на условиях господдержки 2 млн голов свиней на общую страховую сумму 11,3 млрд рублей, сообщил президент Национального союза агростраховщиков (НСА) Корней Биждов на годовом собрании Национального союза свиноводов в четверг, 28 июня.

Как говорится в пресс-релизе НСА, за такой же период 2017 года число застрахованного поголовья свиней было на уровне 1,6 млн голов (общая сумма покрытия - 9,9 млрд рублей).

В России ситуация с распространением АЧС ухудшается, признал Биждов. В прошлом году очаги этого опаснейшего заболевания впервые были зафиксированы в Сибири и за Уралом.

"Несмотря на проблемы с субсидированием в 2017 году, животноводы заключили договоров страхования с господдержкой на 8% больше в прошлом году, чем в 2016 году. Охват страхованием поголовья в целом вырос с 14,6% до 16,7% за этот период. Всего в рамках поддержки страхования в области животноводства в 2017 году было застраховано 4,5 млн условных голов сельхозживотных, из которых 39% - свиньи", - приводятся данные в пресс-релизе НСА со ссылкой на президента союза.

В 2017 году в России охват промышленного свиноводства страхованием составил 32,5% от поголовья, а в 10 свиноводческих регионах из топ-20 охват страхованием с господдержкой превышал 50%. Так, по данным НСА, в 2017 году было полностью охвачено страхованием поголовье свиней на предприятиях Свердловской области, более 87% - в Красноярском крае, 81% - в Тверской области, 79% - в Республике Мордовия, 77% - в Тамбовской области.

Статистика НСА показывает, что на сегодняшний день в России создана и функционирует система страхования промышленного свиноводства, в 2017 году 75% поголовья свиней, выращиваемых вне личных хозяйств, приходилось на топ-20 крупнейших свиноводческих регионов страны.

В то же время Белгородская область - один из крупнейших регионов России по объемам производства свинины, на которую приходилось 22% поголовья, - после включения расходов на страхование в "единую субсидию" в 2017 году отказалась от страховой поддержки животноводства. Если по итогам 2016 года в этом регионе было застраховано 76% поголовья, то в 2017 году этот показатель снизился до 7,2%, и субсидии по заключенным договорам не были перечислены. В прошлом году в этой области была зафиксирована вспышка африканской чумы свиней, а в текущем году, согласно информации Управления Россельхознадзора по Белгородской области, вирус АЧС был уже дважды обнаружен в дикой природе.

Недостаточность объемов субсидирования в прошлом году была отмечена в Орловской области, Ставропольском крае и Татарстане. В Челябинской и Новосибирской областях, а также в Краснодарском крае органы АПК в принципе не поддерживают страхование рисков животноводства.

Создание эффективной системы страхования таких катастрофических рисков, как АЧС, невозможно без правильной организации перестраховочной защиты, подчеркнул Биждов в ходе выступления на собрании свиноводов. Определенные надежды страховщики также связывают с усовершенствованием отраслевого законодательства.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Национальный союз свиноводов, Национальный союз агростраховщиков, Корней Биждов

Новости по теме

Экономика
Округление до целой копейки принесло акционерам "Газпрома" лишние 7 млн рублейОкругление до целой копейки принесло акционерам "Газпрома" лишние 7 млн рублей
В прошлом году компания платила по 8,0397 рубля на акцию, теперь - 8,04Подробнее
 Трамп собрался вывести США из ВТОТрамп собрался вывести США из ВТО
По его мнению, организация только и делает, что оказывает на Штаты давлениеПодробнее
 Россия подала иск в ВТО к США по вопросу пошлин на сталь и алюминийРоссия подала иск в ВТО к США по вопросу пошлин на сталь и алюминий
Ранее подобные иски направили ЕС, Китай, Индия, Канада, Мексика и НорвегияПодробнее
 Глава "Газпрома" спрогнозировал исторический рекорд экспорта газа по итогам годаГлава "Газпрома" спрогнозировал исторический рекорд экспорта газа по итогам года
Компания уже перешагнула отметку в 100 млрд куб. мПодробнее
"Северный поток 2" начнут строить летом даже без разрешения Дании"Северный поток 2" начнут строить летом даже без разрешения Дании
Если она не одобрит прокладку газопровода в своих территориальных водах, его можно будет проложить в международныхПодробнее
 Apple и Samsung прекратили патентную войну в СШАApple и Samsung прекратили патентную войну в США
Компании урегулировали 7-летний спор, начавшийся еще при Стиве ДжобсеПодробнее
 Путин подписал закон о блокировке кредитных карт при подозрении на хищение средствПутин подписал закон о блокировке кредитных карт при подозрении на хищение средств
Банки смогут блокировать карты после консультации с клиентомПодробнее
 Новак обсудил с главой Минэнерго США работу американских компаний в РФНовак обсудил с главой Минэнерго США работу американских компаний в РФ
Также был затронут вопрос американских санкций в отношении газопровода "Северный поток 2"Подробнее
 Герхард Шредер: "Роснефть" верит в европейский рынок и будет стремиться удержать на нем долюГерхард Шредер: "Роснефть" верит в европейский рынок и будет стремиться удержать на нем долю
Переизбранный глава совета директоров рассказал о своем взгляде на развитие крупнейшей российской нефтяной компанииПодробнее
 ОПЕК пригласила Россию присоединиться в качестве ассоциированного члена картеляОПЕК пригласила Россию присоединиться в качестве ассоциированного члена картеля
Глава Минэнерго Новак сообщил, что Москва готова рассмотреть данное предложениеПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Групповой этап ЧМ-2018: лучшие кадры17 фото
29 июня
Групповой этап ЧМ-2018: лучшие кадры
Олег Навальный вышел из колонии5 фото
29 июня
Олег Навальный вышел из колонии
Самые необычные футбольные площадки14 фото
27 июня
Самые необычные футбольные площадки
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
ЭкономикаТрамп собрался вывести США из ВТОЭкономикаОкругление до целой копейки принесло акционерам "Газпрома" лишние 7 млн рублейВ РоссииСуд вернул генералу ФСБ $2 млн, потраченные на взятку УлюкаевуВ миреЛидеры ЕС договорились продлить санкции против РоссииВ РоссииОлег Навальный вышел из колонииСпортГрупповой этап ЧМ-2018. Обобщение

Матч Россия - Испания 1 июля пройдет при повышенной влажности после грозы

Стокгольмский арбитраж начал формировать трибунал по иску "Газпрома"

Российская монополия подала иск на расторжение текущих контрактов с Украиной Подробнее

Карнавал к мексиканскому Дню мертвых перенесли с Красной площади

Начальника Росгвардии по Владимирской области арестовали за взятку

Минтранс задумался над предложением Кадырова о высокоскоростной ж/д магистрали на Кавказе

Судьба граффити с Черчесовым в Петербурге решится после матча с Испанией

ЦБ РФ выкупит акции банка "ФК Открытие" на 42,7 млрд рублей

Болгария, Сербия и Венгрия будут развивать свои газовые сети для продления "Турецкого потока"

Тарифы на коммунальные услуги для москвичей вырастут с 1 июля

Максимальным, на 7,5%, станет рост тарифа за холодное водоснабжение и водоотведение Подробнее

Минсельхозу собрались выделить 5 млрд рублей на возмещение затрат на топливо

В Заксобрании Ульяновской области прошли обыски из-за нарушений при закупках лекарств

Грузинским госчиновникам собрались запретить персональные автомобили

Россия передала Грузии заблудившихся грузинских пограничников

Правительство попросило госорганы передавать личные данные сотрудников спецслужбам

Винная битва в Испании

Винная битва в Испании6 фото
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru