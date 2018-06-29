Минсельхозу собрались выделить 5 млрд рублей на возмещение затрат на топливо

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Правительство планирует в этом году выделить Минсельхозу из резервного фонда 5 млрд рублей на возмещение затрат, связанных с покупкой аграриями дизельного топлива для проведения полевых работ.

Уведомление о подготовке проекта постановления размещено на портале regulation.gov.ru.

Эта мера направлена на сохранение в текущем году размера посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми и кормовыми сельхозкультурами не менее 61,577 млн га.

Предполагается, что эти средства будут направлены на субсидии в рамках погектарной поддержки отрасли.

Проект постановления подготовлен Минсельхозом. Предполагается также внести соответствующие изменения в действующую госпрограмму развития сельского хозяйства.

О необходимости компенсации аграриям затрат в связи с ростом цен на горючее было заявлено на селекторном совещании по вопросам уборки урожая, которое на минувшей неделе провели премьер-министр Дмитрий Медведев.

Как заявил на нем министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, дополнительные затраты на покупку ГСМ только 28 тыс. хозяйств, а это 55% от их общего числа, в этом году составили 11,9 млрд рублей.