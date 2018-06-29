Миллер заявил, что слоган "национальное достояние" долго будет актуален для "Газпрома"

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Слоган "национальное достояние" еще долго будет актуален для "Газпрома". Об этом заявил председатель правления концерна Алексей Миллер на пресс-конференции по итогам годового собрания акционеров.

"Слоган напрямую связан с миссией компании. Наша миссия - надежное бесперебойное снабжение потребителей РФ, особенно зимой", - сказал он.

"Наш потребитель уверен и всегда будет уверен, что долгой суровой зимой будет тепло. Поэтому слоган будет актуален абсолютно точно", - подчеркнул Миллер.

В январе 2016 года глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев заявил, что добился, чтобы из рекламы "Газпрома" убрали слова про национальное достояние. Руководитель регулятора пояснил: "Газпром" не может быть национальным достоянием. Земля, люди, недра, леса могут быть национальным благосостоянием, а АО - нет".

Однако спустя пять дней в пресс-службе ФАС заявили, что отныне слоган "Национальное достояние" используется должным образом и без привязки к логотипу или названию компании.

"Произошла смена акцентов и трансформация самого смысла рекламного ролика компании: понятие "национальное достояние" больше не ассоциируется с ПАО "Газпром", а распространяется на понятия из видеоряда - тайгу, реки, горы, дух, волю, красоту, семью, движение, традиции, свет, Сибирь, а появляющееся в конце ролика название компании расценивается как подпись", - заявил представитель регулятора.

Он пояснил, что ранее единственный слоган рекламы "Газпром. Национальное достояние" сопровождался текстом о достижениях газовой монополии.

Серия видеороликов "Газпром" - национальное достояние" появилась на телеэкранах в 2003 году, первоначально ролик выходил только в эфире телекомпании НТВ, входящей в холдинг "Газпром-Медиа". Затем было произведено размещение и на других ведущих каналах. В 2006 году зрители федеральных каналов могли наблюдать на экранах видеорекламу "Газпрома" (в рамках программы "Поддержка детского спорта"), которую объединял слоган "Мечты сбываются!" Сейчас в телерекламе "Газпрома" рассказывается о проекте "Сила Сибири".

Рекламный дебют "Газпрома" на телевидении состоялся в 1997 году с серией роликов, снятых режиссером Тимуром Бекмамбетовым. Главным персонажем видеорекламы той поры был Добрыня Никитич, который рассказывал телезрителям о том, как важно платить за газ.