Клиенты Тинькофф банка столкнулись с проблемой с доступом в мобильный банк

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Некоторые клиенты Тинькофф банка столкнулись с неполадками в работе одной из систем кредитной организации, сообщили "Интерфаксу" в банке.

"Ряд клиентов столкнулся с краткосрочными неполадками в работе системы. Наши специалисты сейчас работают над оперативным устранением проблемы, ситуация уже в основном исправлена. Работа сервисов восстанавливается, круг затронутых проблемой клиентов сокращается", - сообщил представитель Тинькофф банка.

Некоторые клиенты отметили, что испытывали сложности со входом в мобильный банк. При запуске системы появлялось сообщение: "Данные недоступны, повторите попытку позже".

Позднее в банке сообщили о нормализации работы всех систем.