Рубль ослаб к бивалютной корзине, несмотря на скачок цен на нефть

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Доллар США немного дешевеет, евро уверенно растет на "Московской бирже" в пятницу вечером; рубль снижается к бивалютной корзине, несмотря на скачок цен на нефть.

Курс доллара США составил 62,69 руб./$1 в 19:00 по Москве, что на 10,5 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 73,18 руб./EUR1, поднявшись на 52,5 копейки. Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) укрепилась на 17,85 копейки - до 67,41 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль торгуется при значительной разнице в динамике основных валютных пар на фоне существенного роста евро к доллару на Forex (пара "евро-доллар" выросла на 1%, до $1,168 за евро). Участники глобального рынка отыгрывают достижение единой позиции по вопросу об ограничении количества мигрантов, прибывающих в Европу. Ранее СМИ сообщали о жесткой позиции Италии по вопросам борьбы с нелегальной иммиграцией, из-за которой участникам саммита ЕС не удавалось достичь соглашения по данному вопросу.

Нефтяной рынок демонстрирует активный рост в пятницу на опасениях проблем с предложением, завершая в плюсе неделю, месяц, квартал и полугодие.

Котировка августовских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:02 по Москве 29 июня выросла на 1,91% - до $79,09 за баррель. WTI с поставкой в августе на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени подорожала на 0,78% - до $74,02 за баррель.

С начала недели Brent выросла в цене на 5,2%. Рост с начала месяца составляет 2%, с начала квартала - 16%, с начала года - 22%. Тем временем WTI на этой неделе подскочила в цене на 8,3%. В июне контракт подорожал на 11%, во втором квартале - на 16%, в первом полугодии 2018 года - на 25%.

На этой неделе инвесторы получили массу поводов для беспокойства за предложение нефти на мировом рынке. В частности, в Ливии, где фактически функционируют два правительства, разгорается борьба за экспортные нефтяные терминалы, и на фоне этих проблем объем добычи нефти упал примерно на 450 тыс. баррелей в сутки.

Кроме того, США ужесточили свою позицию по Ирану, потребовав от других стран сократить закупки нефти у страны до нуля к началу ноября. Сейчас Иран экспортирует порядка 2,4 млн баррелей в сутки. Страны оценивают это требование. Так, министерство нефти Индии в четверг поручило НПЗ рассмотреть другие источники поставок нефти на случай прекращения импорта из Ирана.

Наконец, в Канаде прекратило работу нефтедобывающее предприятие компании Syncrude Canada, которое добывало около 360 тыс. баррелей нефти в сутки из нефтеносных песков в штате Альберта. На предприятии случилась авария на трансформаторе, и оно будет закрыто как минимум до конца июля.

Как рассказал "Интерфаксу" аналитик компании "Открытие брокер" Тимур Нигматуллин, разнонаправленная динамика рубля к доллару и евро связана с динамикой основной валютной пары на глобальном рынке. "Позитивное влияние на рубль идет с рынка нефти. Рост котировок "черного золота" поддерживается ограничением буровой активности и снижением нефтедобычи в США. Сырьевой рынок играет на стороне рубля, однако интервенции Минфина РФ по-прежнему в значительной степени нивелируют рост цен на нефть. Снижение геополитических рисков, которое выражается в снижении пятилетних CDS, также является позитивным фактором для рубля. Эта тенденция проявляется с апреля - игроки рынка пересматривают риски для рублевых активов, что, при прочих равных, будет стимулировать приток средств на рынок российских акций и облигаций, а следовательно, увеличит спрос на рубль. Кроме того, в пятницу заметно вырос после коррекции рынок ОФЗ. Рост данного класса активов также является следствием снижения страновых рисков и уменьшения вероятности, что ЦБ РФ продолжит активное снижение ключевой ставки до конца года", - подчеркнул Нигматуллин.

"Спрос на рубль очень неустойчив. С одной стороны, в России завершен налоговый период, закончен второй квартал и первое полугодие, фактор поддержки с этой стороны исключен. С другой - отношение рынка к активам развивающихся стран сегодня спокойное, нефть рвется ввысь, а на площадке находятся желающие покупать. Все это в комплексе держит американскую валюту в коридоре 62,6-63,5 руб./$1, и за эти пределы доллар США вырваться пока не может. Евро, в свою очередь, топчется вокруг отметки 73 руб./EUR1, хотя в текущей конъюнктуре смело мог бы дорожать в сторону 74-74,5 руб./EUR1", - отмечает старший аналитик компании "Альпари" Анна Бодрова.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 до 11:30 по Москве) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на выходные и понедельник на 53,45 копейки, до 62,7565 руб./$1, и уменьшил курс евро на 9,63 копейки, до 72,9921 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" уменьшился на 44,48 копейки по отношению к четвергу и составил 62,7321 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 по Москве пятницы опустился на 39,75 копейки и составил 62,7529 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $4 млрд 489,116 млн, из которых $1 млрд 490,691 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 998,425 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" снизился на 4,56 копейки, до 72,9957 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 по Москве пятницы увеличился на 5,07 копейки и составил 73,0847 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR705,798 млн, из которых EUR270,966 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR434,832 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов не изменились в пятницу, в то время как ставки на рынке среднесрочных (1-6 месяцев) МБК выросли по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставки MosPrime Rate по кредитам "овернайт" и MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок остались на отметке 7,38% годовых каждая. Ставки на сроки 1 и 3 месяца выросли на 4 базисных пункта (б.п.) - до 7,43% и 7,47% годовых соответственно, ставка на срок 6 месяцев увеличилась на 1 б.п. - до 7,41% годовых.