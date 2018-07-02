Суд признал банкротом экс-совладельца Внешпромбанка Беджамова

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы в понедельник признал несостоятельным (банкротом) Георгия Беджамова - одного из бывших совладельцев Внешпромбанка.

Как передал корреспондент "Интерфакса" из суда, в отношении должника открыта процедура реализации имущества, его финансовым управляющим утверждена Любовь Киреева. Суд назначил отчет Киреевой о ходе процедуры банкротства на 24 декабря.

Ранее сообщалось, что Девятый арбитражный апелляционный суд 23 ноября 2017 года оставил в силе определение Арбитражного суда Москвы, который 20 сентября 2017 года признал обоснованным заявление ВТБ 24 о банкротстве Беджамова. Заявление ВТБ 24 поступило в суд 13 апреля 2017 года.

Суд в сентябре 2017 года ввел в отношении должника процедуру реструктуризации долгов физлица и утвердил его финансовым управляющим Михаила Маркина, в ноябре 2017 года финансовым управляющим стал Дмитрий Гниденко. Суд тогда включил требование ВТБ 24 в размере 319,6 млн рублей как обеспеченное залогом имущества гражданина (в том числе 312,3 млн рублей основного долга) в реестр кредиторов должника.

Арбитражный суд Москвы 31 января 2018 года включил в реестр кредиторов Беджамова требование признанного банкротом Внешпромбанка в размере 3,4 млрд рублей. По данным АСВ (конкурсный управляющий), долг Беджамова перед банком, подтвержденный решением Хамовнического суда Москвы, составляет 3,4 млрд рублей.

Версия следствия

По данным СКР, фактический руководитель банка Беджамов со своей родной сестрой экс-президентом банка Ларисой Маркус не позднее мая 2009 года в Москве создали организованную группу, в которую вовлекли вице-президента - директора департамента кредитования и депозитных операций банка Екатерину Глушакову, а также неустановленных следствием лиц в целях систематического хищения денежных средств Внешпромбанка.

С мая 2009 года по декабрь 2015 года, злоупотребляя доверием большого числа клиентов банка, путем оформления по подложным документам заведомо невозвратных кредитов, списания денежных средств со счетов ряда вкладчиков без их ведома, а также путем выдачи кредитов 286 фирмам, зарегистрированным на подставных лиц, сообщники похитили более 114 млрд 166 млн рублей, сообщили ранее в Генпрокуратуре.

Скрывшийся от следствия Беджамов объявлен в международный розыск. В отношении других соучастников расследование продолжается.

Арбитражный суд Москвы 25 мая 2017 года признал банкротом Маркус, апелляционный суд 31 августа подтвердил это решение. До этого, 28 марта 2017 года, Арбитражный суд Москвы по заявлению АСВ включил в реестр кредиторов Маркус почти 1 млрд 11 млн рублей долга перед Внешпромбанком.

Проблемы Внешпромбанка, входившего в топ-50 крупнейших кредитных организаций, вскрылись в конце 2015 года. ЦБ 18 декабря 2015 года назначил в банк временную администрацию, а уже 22 декабря ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов банка, что по закону является страховым случаем. АСВ оценило возможные выплаты частным вкладчикам примерно в 45 млрд рублей.

Внешпромбанк по итогам трех кварталов 2015 года занял 34-е место по объему активов в рэнкинге "Интерфакс-100".