Главные новости
Москва"Яблоко" отказалось от борьбы за кресло мэра МосквыВ миреСоперники признали победу Обрадора на выборах президента МексикиСпортСборная Хорватии стала соперником России по четвертьфиналу ЧМ-2018
Экономика

Суд признал банкротом экс-совладельца Внешпромбанка Беджамова

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы в понедельник признал несостоятельным (банкротом) Георгия Беджамова - одного из бывших совладельцев Внешпромбанка.

Как передал корреспондент "Интерфакса" из суда, в отношении должника открыта процедура реализации имущества, его финансовым управляющим утверждена Любовь Киреева. Суд назначил отчет Киреевой о ходе процедуры банкротства на 24 декабря.

Ранее сообщалось, что Девятый арбитражный апелляционный суд 23 ноября 2017 года оставил в силе определение Арбитражного суда Москвы, который 20 сентября 2017 года признал обоснованным заявление ВТБ 24 о банкротстве Беджамова. Заявление ВТБ 24 поступило в суд 13 апреля 2017 года.

Суд в сентябре 2017 года ввел в отношении должника процедуру реструктуризации долгов физлица и утвердил его финансовым управляющим Михаила Маркина, в ноябре 2017 года финансовым управляющим стал Дмитрий Гниденко. Суд тогда включил требование ВТБ 24 в размере 319,6 млн рублей как обеспеченное залогом имущества гражданина (в том числе 312,3 млн рублей основного долга) в реестр кредиторов должника.

Арбитражный суд Москвы 31 января 2018 года включил в реестр кредиторов Беджамова требование признанного банкротом Внешпромбанка в размере 3,4 млрд рублей. По данным АСВ (конкурсный управляющий), долг Беджамова перед банком, подтвержденный решением Хамовнического суда Москвы, составляет 3,4 млрд рублей.

Версия следствия

По данным СКР, фактический руководитель банка Беджамов со своей родной сестрой экс-президентом банка Ларисой Маркус не позднее мая 2009 года в Москве создали организованную группу, в которую вовлекли вице-президента - директора департамента кредитования и депозитных операций банка Екатерину Глушакову, а также неустановленных следствием лиц в целях систематического хищения денежных средств Внешпромбанка.

С мая 2009 года по декабрь 2015 года, злоупотребляя доверием большого числа клиентов банка, путем оформления по подложным документам заведомо невозвратных кредитов, списания денежных средств со счетов ряда вкладчиков без их ведома, а также путем выдачи кредитов 286 фирмам, зарегистрированным на подставных лиц, сообщники похитили более 114 млрд 166 млн рублей, сообщили ранее в Генпрокуратуре.

Скрывшийся от следствия Беджамов объявлен в международный розыск. В отношении других соучастников расследование продолжается.

Арбитражный суд Москвы 25 мая 2017 года признал банкротом Маркус, апелляционный суд 31 августа подтвердил это решение. До этого, 28 марта 2017 года, Арбитражный суд Москвы по заявлению АСВ включил в реестр кредиторов Маркус почти 1 млрд 11 млн рублей долга перед Внешпромбанком.

Проблемы Внешпромбанка, входившего в топ-50 крупнейших кредитных организаций, вскрылись в конце 2015 года. ЦБ 18 декабря 2015 года назначил в банк временную администрацию, а уже 22 декабря ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов банка, что по закону является страховым случаем. АСВ оценило возможные выплаты частным вкладчикам примерно в 45 млрд рублей.

Внешпромбанк по итогам трех кварталов 2015 года занял 34-е место по объему активов в рэнкинге "Интерфакс-100".

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Внешпромбанк, Георгий Беджамов

Новости по теме

Экономика
Экс-гендиректор "Почты России" Страшнов возглавил "ЕвроХим"Экс-гендиректор "Почты России" Страшнов возглавил "ЕвроХим"
Он сменил на этом посту Дмитрия Стрежнева, который останется в совете директоровПодробнее
 Канада повысила ввозные пошлины на ряд американских товаровКанада повысила ввозные пошлины на ряд американских товаров
Китай снижает пошлины на импорт автомобилей и ряд товаров повседневного спросаПодробнее
 В России выросли акцизы на сигаретыВ России выросли акцизы на сигареты
Рост составил 10%Подробнее
 Польская PGNiG заявила, что добилась права требовать снижения цены от "Газпрома"Польская PGNiG заявила, что добилась права требовать снижения цены от "Газпрома"
На протяжении нескольких лет "Газпром" отвергал любую возможность пересмотра контрактаПодробнее
Мнучин назвал фейком сообщение о желании Трампа вывести США из ВТОМнучин назвал фейком сообщение о желании Трампа вывести США из ВТО
Ранее издание Axios писало, что Трамп в разговоре с советниками сто раз угрожал выйти из международной организацииПодробнее
 Минфин исключил снижение беспошлинного порога на интернет-покупки за рубежом с 1 июляМинфин исключил снижение беспошлинного порога на интернет-покупки за рубежом с 1 июля
Речь шла об установлении новой максимальной суммы за месяц в 500 евроПодробнее
 Стокгольмский арбитраж начал формировать трибунал по иску "Газпрома"Стокгольмский арбитраж начал формировать трибунал по иску "Газпрома"
Российская монополия подала иск на расторжение текущих контрактов с УкраинойПодробнее
 Округление до целой копейки принесло акционерам "Газпрома" лишние 7 млн рублейОкругление до целой копейки принесло акционерам "Газпрома" лишние 7 млн рублей
В прошлом году компания платила по 8,0397 рубля на акцию, теперь - 8,04Подробнее
 Трамп собрался вывести США из ВТОТрамп собрался вывести США из ВТО
По его мнению, организация только и делает, что оказывает на Штаты давлениеПодробнее
 Россия подала иск в ВТО к США по вопросу пошлин на сталь и алюминийРоссия подала иск в ВТО к США по вопросу пошлин на сталь и алюминий
Ранее подобные иски направили ЕС, Китай, Индия, Канада, Мексика и НорвегияПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Лучшие фото недели10 фото
29 июня
Лучшие фото недели
Винная битва в Испании6 фото
29 июня
Винная битва в Испании
Групповой этап ЧМ-2018: лучшие кадры17 фото
29 июня
Групповой этап ЧМ-2018: лучшие кадры
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
Москва"Яблоко" отказалось от борьбы за кресло мэра МосквыВ миреСоперники признали победу Обрадора на выборах президента МексикиСпортСборная Хорватии стала соперником России по четвертьфиналу ЧМ-2018В миреЧто случилось этой ночью: понедельник, 2 июляСпортСборная России вышла в четвертьфинал ЧМ-2018В миреВласти Великобритании отрепетировали свои действия на случай смерти королевы

Полицейские вернули иракцу забытую в московском такси сумку

Россия празднует победу сборной

Россия празднует победу сборной13 фото

Украинский омбудсмен Денисова вернулась из России в Киев

В АТОР дали рекомендации клиентам "Натали Турс" и "Аврора БГ"

Суд прекратил производство по иску Митрохина к партии "Яблоко"

"Яблоко" отказалось от борьбы за кресло мэра Москвы

"Яблоко" отказалось от борьбы за кресло мэра МосквыВ партии сослались на нехватку времени для созыва новой конференции Подробнее

Митрохин прокомментировал свой выход из предвыборной гонки

Партнер "Натали Турс" в Испании аннулировал брони компании

Кражу рюкзака у уругвайского болельщика в Петербурге раскрыли за две недели

Суд отклонил жалобу Минобороны РФ на частичное удовлетворение иска к "Сухому"

Мохаммед Салах подписал новый 5-летний контракт с "Ливерпулем"

Каждый десятый россиянин заявил о желании эмигрировать

Еврокомиссия предупредила США об ответных мерах на автомобильные пошлины в $300 млрд

Первый в России детеныш полосатого варана появился в зоопарке Екатеринбурга

Остатки на корсчетах банков в ЦБ 2 июля снизились

Под Москвой впервые за 50 лет обнаружен краснокнижный жук навозник весенний

Число заместителей министра труда и соцзащиты выросло до семи

Рынок акций открылся снижением индексов МосБиржи и РТС на 0,2-0,4%

Собиравшийся в отставку глава МВД Германии сначала встретится с Меркель

Рубль снизился к доллару и евро на старте первых торгов недели

Цыганка убита в украинском Закарпатье

Киргизские пограничники задержали в горах группу российских альпинистов

Самолет "Таджик Эйр" вернулся в "Домодедово" из-за разгерметизации

Суд признал банкротом экс-совладельца Внешпромбанка Беджамова

Митрохин отозвал иск к "Яблоку", отменившему его выдвижение в мэры Москвы

Митрохин отозвал иск к "Яблоку", отменившему его выдвижение в мэры МосквыГлава московского отделения партии понял, что не набирает необходимое для регистрации число голосов муниципальных депутатов Подробнее

Власти Узбекистана попытаются вернуть из Швейцарии средства Гульнары Каримовой

Усадьба XIX века сгорела на Псковщине

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
8F3Бразилия Бразилия– : –17:00Мексика Мексика17:008F4Бельгия Бельгия– : –21:00Япония Япония21:00