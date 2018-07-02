ЦБ РФ задумался о постоянном присутствии в банках уполномоченных представителей

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - ЦБ РФ изучит вопрос постоянного присутствия в крупных банках группы уполномоченных представителей, подключенных к системам банка в режиме онлайн, сообщил в интервью агентству "Интерфакс" зампред ЦБ РФ Василий Поздышев.

ЦБ хочет получить право вводить уполномоченных представителей практически в любой банк с признаками вывода активов. "Мы считаем, что уполномоченный представитель не должен вводиться в банк только потому, что банк крупный. Этот инструмент, как и все инструменты надзора, должен работать на основе риск-ориентированного подхода. Соответственно, мы бы хотели иметь возможность при наличии признаков повышенного риска ввести уполномоченного представителя даже в небольшой банк", - сказал он.

По закону регулятор имеет право ввести уполномоченных представителей в банки, которые располагают активами свыше 50 млрд рублей или вкладами свыше 10 млрд рублей, в кредитные организации, на депозитах в которых размещены средства федерального бюджета или в отношении которых ЦБ и АСВ осуществляют меры по предупреждению банкротства.

"Для крупных банков мы бы хотели обсудить практику, которая широко применяется за рубежом, когда в кредитной организации постоянно находится группа уполномоченных представителей, специализированных по разным вопросам, которые подключены к его системам в режиме онлайн", - заявил зампред Банка России.

Сейчас в банке работает только один уполномоченный представитель. "Мы пока предложений не делаем, изучаем зарубежный опыт, но, например, в крупнейших иностранных банках постоянно работают надзорные команды по 20-30 человек, которые меняются в зависимости от надзорного фокуса. Потому мы хотели разработать более гибкий механизм присутствия представителей Банка России в поднадзорных банках", - добавил он.

Он отметил, что сам институт уполномоченного представителя рассчитан на работу добросовестного банка, потому что если банк очень захочет что-то спрятать от ЦБ, тайно провести кредитный комитет или выдать невозвратный или схемный кредит, то всегда сможет это сделать.

"Для того, чтобы нажать кнопку enter на клавиатуре, нужна одна секунда, а договор продажи актива, отказа от залога или забалансовой гарантии, который потом кладется в сейф, можно спрятать не только от уполномоченного представителя, но и от всех проверяющих органов. Мало ли где этот сейф будет стоять? Он вообще может находиться не в помещении банка. По факту мы, к сожалению, до сих пор выявляем так называемые "центры управления полетом". ЦБ имеет право проверять сам банк, а на соседней улице или в подъезде напротив здания банка есть квартира или офис, из которого банк и управляется на самом деле, там и сервера могут быть, и сейфы, и черная касса", - заявил Поздышев.