Экономика

Рынки акций Азии резко упали в понедельник на фоне сигналов о торговой войне

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона упали в понедельник на фоне слабых статданных в Китае и Японии и новых сигналов о неизбежности мировой торговой войны, инвесторы начали новый месяц и квартал с распродаж.

Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific потерял 1%. Участники рынка полагают, что торговые разногласия США и Китая уже начали проявляться в макроэкономических данных, сдерживая рост деловой активности и производства.

Японский Nikkei 225 упал на 2,2%, более широкий индекс Topix - на 2,1%, опустившись ниже 1700 пунктов впервые с начала апреля. Наибольший вклад в снижение японского рынка вносят производители электроники и химкомпании.

Китайский Shanghai Composite снизился на 2,5%, Shenzhen Composite - на 1,6%. Таким образом, начало второго полугодия на биржах материкового Китая стало худшим с 2015 года. Падение подстегнули опасения, связанные с курсом юаня, ограничениями на рынке жилья и последствиями пошлин США на китайские товары.

На прошлой неделе рынок материкового Китая перешел к "медвежьему" тренду - его падение с последнего пика, зафиксированного пять месяцев назад, превысило 20%.

Биржи Гонконга были закрыты в понедельник в связи с официальным праздником.

Южнокорейский KOSPI потерял 2,4%, индийский Sensex - 0,4%, австралийский S&P/ASX 200 - 0,3%.

Индекс менеджеров закупок (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая в июне возобновил снижение из-за сокращения производства и ослабления спроса на фоне напряженности в торговых отношениях с США. Значение индикатора уменьшилось с 51,9 пункта в мае до 51,5 пункта в июне. Аналитики в среднем ожидали менее заметного снижения показателя - до 51,6 пункта. Официальный PMI Китая в сфере услуг в июне повысился с 54,9 до 55 пунктов.

Японский индекс Танкан, оценивающий уровень доверия к экономике среди крупных компаний перерабатывающей промышленности, падает два квартала подряд впервые с 2012 года. В апреле-июне он опустился до 21 пункта по сравнению с 24 пунктами в январе-марте, тогда как аналитики ожидали снижения до 22 пунктов.

В Шанхае и Шэньчжэне лидерами падения стали нефтегазовые и финансовые компании. На фоне снижения цен на нефть курс акций PetroChina упал на 2,7% на торгах в Шанхае, China Petroleum & Chemical Corp. (Sinpec) - на 3%, бумаги австралийской Santos и японской Inpex подешевели более чем на 1,5%. Котировка сентябрьского фьючерса на Brent в ходе торгов в понедельник опустилась на 0,9%, до $78,5 за баррель.

Акции японского производителя автомобилей Honda подешевели на 1,8%, Nissan - на 2,3%, южнокорейской Hyundai - на 1,6%. Президент США Дональд Трамп в минувшие выходные вновь говорил о введении пошлин на импорт автомобилей в страну.

Рыночная стоимость Hitachi Chemical упала на 5,2%, до минимума за почти два года. Компания сообщила, что работники одного из заводов в Японии неправильным образом проводили испытания и проверки аккумуляторов и фальсифицировали данные о них.

Вместе с тем цена бумаг индийской Tata Steel повысилась на 0,3%. Компания объявила об объединении европейских активов с германской ThyssenKrupp. Согласно итоговым договоренностям, Tata Steel и ThyssenKrupp будет владеть равными долями в европейской сталелитейной компании, которую предлагается называть Thyssenkrupp Tata Steel B.V.

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Теги: рынок акций, АТР

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