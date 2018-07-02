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Экономика

Цены на АЗС Москвы застыли

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Цены на топливо в Москве за неделю практически не изменились, свидетельствуют данные Московской топливной ассоциации.

В период с 25 июня по 2 июля на одну копейку снизилась лишь средняя цена на Аи-92 - до 42,27 руб./литр. Цена дизтоплива и Аи-95 осталась без изменений - 44,28 руб./литр и 45,72 руб./литр соответственно.

Топливо продолжало дешеветь на АЗС Shell: дизтопливо - на 2 коп., до 45,06 руб./литр, Аи-92 - на 16 коп., до 42,76 руб./литр, Аи-95 - на 9 коп., до 46,09 руб./литр.

Стоимость бензина снизилась на заправках "Астра АЗС": Аи-92 - на 6 коп, до 44,18 руб./литр, а Аи-95 - на 3 коп., до 46,54 руб./литр.

Как сообщалось, из-за резкого роста цен на топливо, которое отмечалось в апреле и мае, правительство приняло меры для стабилизации ситуации на рынке. В частности, с 1 июня были снижены акцизы на бензин - на три тысячи рублей с тонны и на дизельное топливо - на две тысячи рублей с тонны. Кроме того, правительство отказалось от планируемого повышения акцизов с 1 июля на бензин - на 679 рублей, до 11,89 тыс. рублей с тонны, и на дизельное топливо - на 593 рубля, до 8,26 тыс. рублей с тонны. В ответ на это нефтяники обещали сдерживать цены в рознице, а также увеличить поставки нефтепродуктов на внутренний рынок.

Однако, согласно данным Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи, по итогам июня продажи нефтепродуктов составили 1,508 млн тонн, что на 5% меньше по сравнению с июнем 2017 года.

Кроме того, Минэнерго и Минфин готовят законопроект о введении заградительной пошлины на бензин и дизельное топливо в размере 90% от действующей ставки пошлины на нефть. На текущий момент ставка пошлины для светлых нефтепродуктов составляет 30% от пошлины на нефть.

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