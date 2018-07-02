Главные новости
ЭкономикаДолю Абрамовича в "Первом канале" собралась выкупить "Национальная медиа группа"В РоссииКеримов вернулся в Россию после снятия с него обвинений во ФранцииМосква"Яблоко" отказалось от борьбы за кресло мэра Москвы
Экономика

Eni опровергла сообщения о скором открытии крупного газового месторождения в Египте

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Итальянский нефтегазовый концерн Eni опроверг информацию о готовящихся новых крупных открытиях углеводородного сырья в Египте. Об этом сообщает арабская служба CNBC со ссылкой на заявление руководства компании.

Как отметил главный управляющий концерна Клаудио Дескальци, "в Египте есть новые (геологические - CNBC) структуры, есть перспективные возможности, однако мы пока не обнаружили что-либо существенное".

Так он прокомментировал информацию распространенную рядом СМИ со ссылкой на бывшего министра нефти Египта, который заявил, что Eni стоит накануне открытия нового крупного газового месторождения.

На прошлой неделе итальянский концерн объявил о начале бурения первой разведочной скважины на месторождении Нур на севере Синайского полуострова в течение ближайших двух месяцев.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Египет, Eni
Экономика
"Газпром" и PGNiG разошлись в трактовке частичного решения Стокгольмского арбитража"Газпром" и PGNiG разошлись в трактовке частичного решения Стокгольмского арбитража
Российская монополия утверждает, что трибунал хоть и подтвердил право PGNiG на снижение цены на поставку газа, но не согласился с ценовой формулойПодробнее
 Долю Абрамовича в "Первом канале" собралась выкупить "Национальная медиа группа"Долю Абрамовича в "Первом канале" собралась выкупить "Национальная медиа группа"
По данным источника "Интерфакса", Абрамович сохранит косвенный контроль над 5% телеканалаПодробнее
 Экс-гендиректор "Почты России" Страшнов возглавил "ЕвроХим"Экс-гендиректор "Почты России" Страшнов возглавил "ЕвроХим"
Он сменил на этом посту Дмитрия Стрежнева, который останется в совете директоровПодробнее
 Канада повысила ввозные пошлины на ряд американских товаровКанада повысила ввозные пошлины на ряд американских товаров
Китай снижает пошлины на импорт автомобилей и ряд товаров повседневного спросаПодробнее
В России выросли акцизы на сигаретыВ России выросли акцизы на сигареты
Рост составил 10%Подробнее
 Польская PGNiG заявила, что добилась права требовать снижения цены от "Газпрома"Польская PGNiG заявила, что добилась права требовать снижения цены от "Газпрома"
На протяжении нескольких лет "Газпром" отвергал любую возможность пересмотра контрактаПодробнее
 Мнучин назвал фейком сообщение о желании Трампа вывести США из ВТОМнучин назвал фейком сообщение о желании Трампа вывести США из ВТО
Ранее издание Axios писало, что Трамп в разговоре с советниками сто раз угрожал выйти из международной организацииПодробнее
 Минфин исключил снижение беспошлинного порога на интернет-покупки за рубежом с 1 июляМинфин исключил снижение беспошлинного порога на интернет-покупки за рубежом с 1 июля
Речь шла об установлении новой максимальной суммы за месяц в 500 евроПодробнее
 Стокгольмский арбитраж начал формировать трибунал по иску "Газпрома"Стокгольмский арбитраж начал формировать трибунал по иску "Газпрома"
Российская монополия подала иск на расторжение текущих контрактов с УкраинойПодробнее
 Округление до целой копейки принесло акционерам "Газпрома" лишние 7 млн рублейОкругление до целой копейки принесло акционерам "Газпрома" лишние 7 млн рублей
В прошлом году компания платила по 8,0397 рубля на акцию, теперь - 8,04Подробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Сборная России вышла в 1/4 финала ЧМ9 фото
01 июля
Сборная России вышла в 1/4 финала ЧМ
День мертвых в Москве5 фото
29 июня
День мертвых в Москве
Лучшие фото недели10 фото
29 июня
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
ЭкономикаДолю Абрамовича в "Первом канале" собралась выкупить "Национальная медиа группа"В РоссииКеримов вернулся в Россию после снятия с него обвинений во ФранцииМосква"Яблоко" отказалось от борьбы за кресло мэра МосквыВ миреСоперники признали победу Обрадора на выборах президента МексикиСпортСборная Хорватии стала соперником России по четвертьфиналу ЧМ-2018В миреСША призвали Великобританию увеличить расходы на оборону

В ВШЭ опровергли миф о "работе до гробовой доски" при повышении пенсионного возраста

Началась экстренная встреча Меркель и главы МВД ФРГ

Вице-премьер Акимов и глава Минтранса стали кандидатами в совет директоров РЖД

Власти Мальты обратились в суд за компенсацией от активистов, спасших 234 беженцев

Столичные ЦУМ и ГУМ первыми в РФ подключили китайский платежный сервис WeChat Pay

Лавров встретится с делегацией конгрессменов США

Умер бывший глава Гостелерадио СССР Леонид Кравченко

Объем ICO за январь-май 2018 года вдвое превысил прошлогодний показатель

Верховный суд Украины отказал возобновить выплату пенсии экс-премьеру Азарову

Федерер с победы стартовал на "Уимблдоне"-2018

20-кратный победитель турниров Большого шлема в трех сетах победил серба Лайовича Подробнее

В Москве задержали колумбийца за кражу мобильного телефона у китайца

В ДНР сократили комендантский час

В Минздраве снова предложили ввести "налог на окурки"

В Минздраве снова предложили ввести "налог на окурки"Доведение акцизов до европейского уровня может принести в бюджет до 800 млрд рублей, отмечают в ведомстве Подробнее

Четвертая ракетка мира Стивенс проиграла на старте "Уимблдона"

Eni опровергла сообщения о скором открытии крупного газового месторождения в Египте

Почти два миллиона россиян посетили Анталью с начала года

Бельгия предотвратила теракт на многотысячной конференции под Парижем

Керимов вернулся в Россию еще на прошлой неделе

Хоккеист ЦСКА Ничушкин перешел в "Даллас"

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
8F3Бразилия Бразилия0 : 0ПерерывМексика МексикаПерерывонлайн8F4Бельгия Бельгия– : –21:00Япония Япония21:00