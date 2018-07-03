Главный инженер Tesla Даг Филд покинет компанию

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Старший вице-президент Tesla по разработкам Даг Филд, ушедший в долгосрочный отпуск в начале мая, не вернется к работе, говорится в пресс-релизе Tesla.

При этом в мае представитель Tesla заявил, что "Даг просто берет какое-то время, чтобы зарядиться энергией и провести время с семьей. Он не покинул Tesla".

В то время источники считали, что Филд пробудет в отпуске около полутора месяцев. Ранее СМИ сообщали, что его функции по руководству производством, по сути, забрал себе основатель и гендиректор компании Илон Маск.

"После пяти лет в нашей компании он решил двигаться дальше, - отмечается в сообщении Tesla. - Мы благодарим Дага за его усердную работу и за все, что он сделал для Tesla".

Главной обязанностью Филда было упростить конструкцию автомобиля, чтобы облегчить его производство.

Эксперты отмечают, что сейчас для Tesla настал крайне важный период. Компания наконец достигла запланированного объема производства бюджетного седана Model 3 в размере пяти тысяч автомобилей в неделю и планирует увеличить показатель до шести тысяч в неделю к концу августа. Это позволит ей получить достаточный денежный поток, чтобы избежать необходимости привлекать финансирование у внешних источников.

Акции Tesla в понедельник подорожали на 0,5%. За последние три месяца капитализация компании подскочила на 25%, до $58,2 млрд.