Рубль укрепился к доллару и евро на фоне возобновившей рост нефти

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Доллар США и евро снижаются на Московской бирже во вторник утром; рубль дорожает к бивалютной корзине на фоне возобновившей рост нефти.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 63,14-63,32 руб., по итогам первой минуты торгов курс составил 63,28 руб. (-15,25 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро снизился до 73,69 руб. (-9,5 копейки). Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) снизилась на 12,66 копейки к уровню закрытия понедельника, до 67,97 рубля.

Доллар при этом оказался на 13,81 копейки выше уровня действующего официального курса, евро - на 22,6 копейки выше официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль укрепляется к доллару и евро на старте вторника в условиях возобновившей рост нефти. Опережающее снижение доллара в сравнении с евро вызвано опасениями эскалации торгового конфликта между Китаем и США. 6 июля могут вступить в силу пошлины на импорт китайских товаров на сумму $34 млрд в год, а ранее президент США Дональд Трамп заявил о намерении сделать то же самое с товарами на $200 млрд. Китай пообещал принять ответные меры.

Цены на нефть эталонных марок умеренно восстанавливаются в ходе торгов во вторник после резкого снижения накануне, инвесторы оценивают данные о добыче в Саудовской Аравии и возможные последствия торговой войны между США и Китаем для мировой экономики.

Цена сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:00 по московскому времени увеличилась на 0,75% - до $77,88 за баррель. Стоимость фьючерса на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялась к этому времени на 1,12% - до $74,56 за баррель. В понедельник нефть подешевела на 2,44%, WTI снизилась на 0,28%.

Саудовская Аравия в июне увеличила добычу нефти на 330 тыс. баррелей в сутки, до 10,3 млн баррелей в сутки, согласно оценке опрошенных Bloomberg аналитиков и сотрудников энергетических компаний, а также данных о транспортировке нефти.

Это самый активный рост добычи в стране с июля 2013 года. Однако совокупная добыча в странах ОПЕК в прошлом месяце повысилась всего на 30 тыс. баррелей в сутки из-за проблем в Ливии и Венесуэле.