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Комитету ОПЕК+ поручат разработать новую методику мониторинга добычи

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Министр энергетики России Александр Новак и министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих в ходе телефонного разговора договорились поручить совместному техническому комитету ОПЕК+ разработать новую методику мониторинга добычи нефти и внести ее на рассмотрение комитета по мониторингу, говорится в сообщении Минэнерго России.

Министры также обменялись информацией о планах своих стран по производству нефти для удовлетворения спроса в летний период в свете принятых решений об увеличении добычи нефти.

Новак и аль-Фалих договорились продолжить тесную координацию и консультации между Россией и Саудовской Аравией, а также с другими производителями-партнерами по декларации о сотрудничестве в интересах производителей, потребителей и мировой экономики.

Как сообщалось, 23 июня в Вене страны ОПЕК и не-ОПЕК договорились о росте добычи нефти на 1 млн б/с до выхода на 100%-ное исполнение ранее взятых на себя обязательств по ограничению добычи нефти. Новак отмечал, что доля России может составить 200 тыс. б/с в общем увеличении добычи до конца года. При этом этот объем не является окончательно установленным уровнем, он может меняться в зависимости от темпов добычи нефти других участников сделки ОПЕК+.

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Теги: ОПЕК+

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