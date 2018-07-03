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Телеком-менеджер Милашевский возглавил АО "ГЛОНАСС"

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Советник министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Игорь Милашевский возглавил АО "ГЛОНАСС", сообщает пресс-служба компании.

"Генеральным директором АО "ГЛОНАСС", оператора государственной автоматизированной информационной системы реагирования при авариях "ЭРА-ГЛОНАСС", решением Общего собрания акционеров Общества назначен Игорь Милашевский", - говорится в сообщении.

Игорь Милашевский - выпускник Киевского высшего инженерного радиотехнического училища ПВО и адъюнктуры министерства обороны, кандидат технических наук. Окончил Высшую коммерческую школу МВЭС РФ - IEMI (Европейский институт международного менеджмента, Париж), где получил диплом MBA (магистр делового администирования).

Ранее являлся советником главы Минкомсвязи, где до этого возглавлял департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации.

В прошлом возглавлял министерство транспорта и связи Чеченской республики. До этого занимал должности директора службы развития операций, коммерческого директора, вице-президента по маркетингу и продажам ОАО "ВымпелКом" и дочерних компаний группы.

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