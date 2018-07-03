Экс-главу Минтранса предложили включить в совет директоров "Аэрофлота"

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Кандидатура бывшего министра транспорта РФ Максима Соколова (занимал этот пост в 2012-2018 годах) предложена в совет директоров ПАО "Аэрофлот - российские авиалинии", сообщил нынешний глава Минтранса РФ Евгений Дитрих журналистам во вторник.

"Некоторое время назад Максим Соколов был предложен для вхождения в совет директоров "Аэрофлота". Я считаю, что для транспортников это будет серьезное подспорье", - отметил Дитрих.

Он также прокомментировал тему приватизации авиакомпании. "Компания работает, планы по приватизации, которые предложены правительством, выполняются. Пока мы эту идею (продажи "Аэрофлота" - ИФ) на сегодняшний день не рассматриваем", - сказал он в ходе рабочей поездки в Новосибирскую область.

Ранее "Коммерсантъ" со ссылкой на несколько источников сообщал, что Соколов также может войти в совет директоров ПАО "Транснефть" .

"Аэрофлот" - крупнейшая авиакомпания в РФ, входит в одноименную группу, которая также объединяет "Россию" (работает в среднем сегменте), "Победу" (низкобюджетный сегмент) и работающую на Дальнем Востоке "Аврору". Основной акционер - Росимущество (51,2%), 3,5% владеет госкорпорация "Ростех", 5,6% принадлежат физлицам, 0,1% - менеджменту "Аэрофлота", 45,8% находятся в свободном обращении.