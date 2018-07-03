АСВ оценил объем подлежащих передаче обязательств банка "Советский" в 37,2 млрд рублей

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Агентство по страхованию вкладов (АСВ) предварительно оценивает объем подлежащих передаче обязательств банка "Советский" в 37,17 млрд рублей, сообщили "Интерфаксу" в АСВ.

ЦБ во вторник отозвал лицензию у "Советского" и сообщил о планах передать обязательства банка перед кредиторами первой очереди другой кредитной организации. Конкурсный отбор банков-приобретателей проведет АСВ.

Кредитная организация, которой будут переданы обязательства "Советского", продолжит обслуживание вкладчиков на прежних условиях, включая ставки по вкладам и сроки их размещения.

Обязательства банка перед кредиторами второй очереди (требования о выплате выходных пособий, об оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, и другие) планируется погасить в полном объеме.

Обязательства перед кредиторами (за исключением АСВ) третьей очереди в настоящее время оцениваются в порядка 0,1 млрд рублей, в том числе остатки на счетах клиентов банка - юрлиц оцениваются примерно в 0,01 млрд рублей. Оставшийся объем обязательств составляют в основном расчеты с прочими кредиторами, незавершенные расчеты и переводы. С клиентами банка - юрлицами проводилась работа по выяснению причин обслуживания в банке "Советский", по результатам которой было установлено, что возможность закрытия счетов у этих клиентов отсутствует.

По предварительным данным АСВ, балансовый размер обязательств "Советского" перед ИП и по которым будут произведены страховые выплаты - 2,99 млн рублей. Требования всех ИП полностью покрываются выплатой страхового возмещения.

ЦБ в 2015 году опробовал схему урегулирования обязательств банков с отозванной лицензией на Пробизнесбанке и Нота-банке, передав часть их активов и обязательств другим банкам (под обязательствами подразумеваются только вклады физлиц). Таким образом, бывшие вкладчики этих банков возобновили доступ к средствам на счете в банке-приобретателе.

Банк России в октябре 2015 года возложил функции временной администрации по управлению "Советским" на АСВ. К осуществлению мер по финоздоровлению на первоначальном этапе был привлечен банк "Российский капитал", которому были предоставлены средства на поддержание ликвидности "Советского". Позже победителем конкурса на санацию петербургского банка стал Татфондбанк, который впоследствии и сам лишился лицензии. Функции временной администрации "Советского" были вновь возложены на АСВ.

В феврале 2018 года ЦБ решил санировать "Советский" самостоятельно. Он стал четвертой кредитной организацией, оздоравливаемой по новой схеме - через Фонд консолидации банковского сектора (вслед за банком "Открытие", Бинбанком и Промсвязьбанком).

В пресс-службе ЦБ "Интерфаксу" сообщили, что процедуру урегулирования обязательств следует рассматривать как альтернативу санации, которая позволяет максимально, исходя из сложившейся ситуации, защитить интересы кредиторов и вкладчиков банка. "Дальнейшая реализация мер по предупреждению банкротства банка была высокозатратной и могла не привести к желаемому результату", - указали в ЦБ.

Какой объем активов будет передаваться вместе с обязательствами "Советского", регулятор не раскрывает.