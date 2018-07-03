Экономика

Рубль подорожал к доллару и евро благодаря росту спроса на риск на мировых рынках

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Доллар США и евро снижаются на "Московской бирже" во вторник вечером; рубль растет к бивалютной корзине благодаря росту спроса на риск на мировых рынках.

Курс доллара США составил 63,23 руб./$1 в 19:00 по Москве, что на 20 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 73,67 руб./EUR1, опустившись на 12,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) упала на 16,63 копейки - до 67,93 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль укрепляется к доллару и евро благодаря общему улучшению ситуации с рисковыми активами на мировых рынках. Участники рынков позитивно оценили заявление Народного банка Китая о поддержании юаня, несмотря на существующие торговые противоречия между КНР и США. Его глава И Ган сказал, что центробанк внимательно следит за колебаниями на валютном рынке и постарается поддерживать юань на стабильном и разумном уровне. Трансграничные потоки капитала находятся под контролем, отметил он.

Позитивное влияние на котировки нацвалюты оказывают также снижение доллара на мировом рынке (индекс ICE, отслеживающий динамику доллара к корзине из шести основных валют, снизился к вечеру дня на 0,2%, до 94,41 пункта). Ослабление доллара в паре с евро происходит благодаря новости о соглашении в правящей коалиции Германии по вопросам миграции. Канцлеру ФРГ Ангеле Меркель и главе МВД ФРГ Хорсту Зеехоферу удалось прийти к согласию по вопросу миграционной политики, сняв тем самым угрозу распада правящей коалиции.

Во вторник биржи США закрываются раньше обычного в связи с празднованием в среду, 4 июля, Дня независимости. В среду американские торговые площадки будут закрыты, что заметно снизит объемы торгов на внутреннем валютном рынке.

Нефтяной рынок

Нефтяной рынок во вторник перешел к снижению после того, как официальное новостное агентство Саудовской Аравии SPA сообщило, что королевство согласилось с требованиями США о повышении производства нефти. Цена сентябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 по Москве уменьшились на 0,09% - до $77,23 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на август на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) упала к этому времени на 0,49% - до $73,58 за баррель. Ранее в ходе торгов во вторник цена WTI впервые с ноября 2014 года превысила $75 за баррель, а спред цен на североморскую и североамериканскую марки нефти близок к минимуму за три года.

"Королевство готово использовать резервные мощности при необходимости справиться с будущими изменениями в уровнях спроса и предложения", - говорится в заявлении кабинета министров Саудовской Аравии, которое цитирует телерадиокомпания Aljazeera. Во вторник министры провели совещание в присутствии короля Саудовской Аравии.

Президент США Дональд Трамп в субботу сообщил, что король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз ас-Сауд согласился на предложение об увеличении добычи нефти "в пределах 2 млн баррелей". Позднее Белый дом переформулировал сообщение, уточнив, что Саудовская Аравия "располагает резервом добычи в 2 млн баррелей в сутки, который может быть использован в случае необходимости для стабилизации рынка".

Как рассказал "Интерфаксу" начальник отдела валютных операций Росевробанка Роман Фролов, во вторник рубль торговался в узком диапазоне в преддверии выходного дня в США по случаю Дня независимости, который отмечается 4 июля. "Поддержку рублю оказывают высокие цены на нефть, а также некоторое улучшение ситуации на рынках рисковых активов. Общий негативный фон идет из Китая, где наблюдалось снижение фондовых рынков и курса национальной валюты. Рынки ждут завтрашней информации Минфина России об объеме валютных интервенций в рамках бюджетного правила в июле, который, согласно прогнозам, вновь вырастет", - подчеркнул Р.Фролов.

"В нефтяном секторе продолжается нешуточная качка. Сегодня рынок еще в ожидании свежих данных по запасам нефти от API, завтра будет пауза из-за отсутствия американских инвесторов, отдыхающих по случаю 4 июля. Рубль отстает от "черного золота" в динамике, но у него своя история. Доллар США уже несколько дней "гуляет" вокруг 63 руб./$1 плюс-минус, ниже 62,7 руб. /$1 уйти сложно, выше 63,5 руб./$1 - еще более проблематично. Получается довольно скучный коридор, актуальный для летнего периода, но необычный на фоне сырьевой волатильности", - говорит старший аналитик компании "Альпари" Анна Бодрова.

"Московской биржа"

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 до 11:30 по Москве) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 4 июля на 8 копеек, до 63,2194 руб./$1, и увеличил курс евро на 23,22 копейки, до 73,7012 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" увеличился во вторник на 6,46 копейки по отношению к понедельнику и составил 63,1959 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК вторника на 3,4 копейки и составил 63,2228 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $3 млрд 313,147 млн, из которых $870,695 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 442,452 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" вырос на 26,89 копейки, до 73,6962 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК вторника увеличился на 21,87 копейки и составил 73,6775 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR477,977 млн, из которых EUR160,203 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR317,774 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Банк России

Банк России провел во вторник, 3 июля, традиционный недельный депозитный аукцион, в рамках которого банки разместили в ЦБ РФ 2 трлн 781,3 млрд рублей (при лимите 3,36 трлн рублей) в среднем по ставке 7,23% годовых. На предыдущем аналогичном депозитном аукционе, состоявшемся 26 июня, банки разместили в ЦБ 2 трлн 389,1 млрд рублей (при лимите 2,64 трлн рублей) в среднем по ставке 7,23% годовых.

Кроме того, Банк России 3 июля провел доразмещение августовского и сентябрьского (девятого и десятого) выпусков купонных облигаций (КОБР). Ему удалось разместить бумаги девятого выпуска объемом 3 млрд 759,4 млн рублей по цене отсечения 99,972% от номинала. Объем предложения со стороны ЦБ РФ составлял 56 млрд 474,8 млн рублей. Бумаги десятого выпуска были размещены в объеме 122 млрд 109,6 млн рублей по цене отсечения 99,953% от номинала. Объем предложения данного выпуска со стороны ЦБ РФ составлял 628 млрд 304,1 млн рублей.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов снизились во вторник по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" упала на 6 базисных пунктов (б.п.) - до 7,23% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок снизилась на 2 б.п. - до 7,31% годовых. Ставка на срок 1 месяц опустилась на 3 б.п. - до 7,39% годовых, ставка на срок 3 месяца снизилась на 2 б.п. - до 7,41% годовых, ставка на срок 6 месяцев отступила на 1 б.п. - до 7,38% годовых.

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Теги: Московская биржа

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