Китай временно запретил продажи чипов американской Micron

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Тайваньский производитель микросхем Unitec Microelectronics Corp. (UMC) выиграл патентное разбирательство в Китае, и суд в городе Фучжоу во вторник наложил временный запрет на продажи в КНР чипов американской компании Micron Technology Inc., сообщает агентство Bloomberg.

Китайский рынок микросхем - крупнейший в мире, и даже временная утрата доступа к нему может нанести ощутимый ущерб Micron. В 2017 фингоду продажи в Китае обеспечили свыше 50% выручки Micron.

Суд в Фучжоу запретил американской компании продавать 26 видов продукции на территории КНР, включая чипы памяти DRAM и NAND.

Акции Micron подешевели в ходе торгов 3 июля на 5,2%.

Разбирательство в Китае - лишь часть патентных споров двух компаний. В прошлом году Micron обвинила UMC и ее китайского партнера Fujian Jinhua Integrated Circuit Co. в краже секретов производства чипов памяти.