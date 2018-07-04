Рубль оказался стабилен к бивалютной корзине на старте торгов среды

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Доллар США слегка снижается, евро растет на "Московской бирже" в среду утром, рубль стабилен к бивалютной корзине.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 62,95-63,1 руб./$1, в начале торгов курс валюты составил 63,08 руб./$1 (-6,75 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро вырос до 73,67 руб./EUR1 (+6 копеек). Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) снизилась всего на 1,01 копейки к уровню закрытия вторника, до 67,84 рубля.

Доллар при этом оказался на 14,19 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро - на 3,62 копейки ниже официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль стабилен к бивалютной корзине на старте торгов с учетом продолжающегося укрепления евро к доллару на глобальном рынке. Поддержку евро оказывают политические новости из Германии, где накануне представители правящей коалиции достигли соглашения по вопросу миграции. Это сняло угрозу распада коалиции и, соответственно, риск политического кризиса в ФРГ.

В среду, 4 июля, биржи США будут закрыты в связи с празднованием Дня независимости, поэтому на большинстве мировых бирж, включая российские, ожидается сниженная активность торгов.

Нефтяные цены продолжают восходящий тренд в среду утром благодаря данным Американского института нефти (API) о резком сокращении товарных запасов топлива в США. Кроме того, продолжаются перебои в поставках нефти из Ливии и Канады. Вместе с тем рост нефтедобычи в Саудовской Аравии и России, а также (в меньшей степени) в США ограничивает подъем.

Цена сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 по Москве выросла на 0,26% - до $77,96 за баррель. Августовский фьючерс на WTI на Нью-Йоркской товарной бирже NYMEX увеличился к этому времени на 0,13% - до $74,24 за баррель.

По данным API, запасы нефти в США упали за неделю, завершившуюся 29 июня, на 4,5 млн баррелей, тогда как аналитики рассчитывали на менее значительное сокращение - на 3,267 млн баррелей, пишет OilPrice. Неделей ранее API сообщал об уменьшении резервов на почти 9,23 млн баррелей, а министерство энергетики США - на 9,89 млн баррелей.

Вместе с тем резервы бензина упали на прошлой неделе втрое сильнее прогноза - на 3,1 млн баррелей. Запасы дистиллятов сократились на 438 тыс. баррелей вместо ожидавшегося увеличения на 633 тыс. баррелей.

Официальные данные Минэнерго США будут обнародованы на день позже обычного - в 18:00 по московскому времени в связи с праздником. Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, прогнозируют снижение запасов нефти на 4,5 млн баррелей, бензина - на 2,5 млн баррелей, дистиллятов - на 250 тыс. баррелей.