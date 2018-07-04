Минэкономразвития повысило на 3,5 млн тонн прогноз добычи нефти в РФ в 2018г

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Министерство экономического развития после решения ОПЕК+ повысило прогноз добычи нефти в России в 2018 году.

"В условиях достаточно уверенного роста мирового спроса странами-экспортерами нефти 23 июня было принято решение об увеличении добычи нефти на объем до 1 млн барр. в день. В этих условиях прогнозируется, что объем добычи нефти в России составит 549 млн тонн в текущем году (после 546,5 млн тонн в 2017 году), а в 2019 году увеличится до 555 млн тонн и до 560 млн тонн в 2020-2021гг. с последующим постепенным снижением до 555 млн тонн к 2024 году", - говорится в опубликованном в среду Минэкономразвития обзоре "Картина экономики", в котором приводится частично уточненный прогноз до 2024 года.

Согласно прежним ожиданиям ведомства, добыча нефти в 2018 году должна была составить 545,5 млн тонн.

Министерство энергетики прогнозировало объем добычи нефти в 2018 году в 547 млн тонн, но после решения ОПЕК+ министр Александр Новак допустил, что Россия сможет увеличить годовую добычу нефти до 550 млн тонн, если будут дальнейшие послабления в рамках сделки по ограничению добычи.

Вместе с тем Минэкономразвития считает, что наращивание добычи нефти странами ОПЕК+ не приведет к резким колебаниям котировок. В базовый сценарий прогноза социально-экономического развития ведомство закладывает постепенное снижение цен на нефть марки Urals с $69,3 за баррель в 2018 году до $63,4 в среднем за 2019 год, $59,7 в 2020 году, $57,9 в 2021 году и в среднем до $55 в 2022-2024 гг.