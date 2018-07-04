"Роснефть" зарегистрировала в Грозном структуру "ЧеченБитум"

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - ООО "ЧеченБитум" (Грозный) появилось в списке аффилированных лиц "Роснефти".

Согласно данным системы "СПАРК-Интерфакс", 100%-ым владельцем общества является ООО "РН-Переработка" (структура "Роснефти").

Возглавляет новую структуру, которая была создана в апреле 2018 года, Валерий Фомин, одновременно занимающий пост генерального директора ООО "Харампурнефтегаз" (СП "Роснефти" и BP).

Как сообщалось, "Роснефть" в прошлом году выбрала ОАО "ВНИПИнефть" для разработки материалов для выполнения предварительного технико-экономического расчета строительства битумного производства на территории Чеченской Республики.

Основным активом "Роснефти" в Чечне является 51% "Грознефтегаза" (остальной пакет - у правительства Чечни).

В рамках СП "Харампурнефтегаз" партнеры договорились о реализации проекта по освоению недр Ямало-Ненецкого автономного округа в пределах Харампурского и Фестивального лицензионных участков с общими геологическими запасами более 880 млрд куб. м. газа. Маркетинг нефти и газа будет осуществлять "Роснефть".