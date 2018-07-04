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Врио губернатора Приморья пожаловался Путину на перепродажу квот на рыбу и краба

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Временно исполняющий обязанности губернатора Приморья Андрей Тарасенко пожаловался президенту РФ Владимиру Путину на потерю доходов рыбохозяйственной отрасли региона в связи с перепродажей квот на вылов морепродуктов.

В ходе встречи с главой государства в Кремле Тарасенко отметил, что "с рыбой (. . .) беда полная".

"В 2004 году было распределение (квот), все были в одинаковые рамки поставлены. Сегодня происходит перепродажа (квот). Я живу морем, а у меня рыба уходит", - сказал глава Приморья.

Он объяснил это тем, что "появляются богатые, скупают (квоты), и результат - у меня скоро рыбы не будет, потому что вся будет или в Москве, или на северах". "Получается, что я теряю этот промысел", - подчеркнул он.

Как отметил Тарасенко, то же самое происходит и с крабом. "Сегодня вдоль побережья у всех немного краба есть, и получается, что это содержит поселки. Сейчас говорят, что надо отдать 50% (от квоты, которая была распределена)", - сказал врио губернатора Приморья.

При этом Тарасенко обратил внимание на то, что "угольщики или нефтяники не отдают же свое месторождение, когда приходит новая команда, продолжают разрабатывать".

По его мнению, "надо поднимать, к примеру, налог, поднимать плату (за вылов)". "Согласен, что это надо сегодня делать, но забирать (квоту) и отдавать на новый аукцион нельзя. Они же (промысловики) выработали всю эту систему, создали, сделали", - считает Тарасенко.

Иначе, подчеркнул он, в Приморье "получится вообще оголенная экономика: скоро и краба не будет, потому что в поселках нет сегодня таких денег, с которыми можно выйти и купить на аукционе (квоты)".

"В свое время в 2004 году хорошо сделали, распределили, а теперь идет такое перераспределение квот. Потерять все (эти доходы) нельзя", - заявил он.

Тарасенко отметил также, что необходимо обновлять и развивать портовое хозяйство, приводя к единым стандартам плату за его использование.

"Я проверил: за перевалку тонны угля у одного 45 я получаю, а у другого получаю 0,17. Спрашиваю: почему? Надо сбивать, уголь для всех одинаково стоит", - пояснил он.

Иначе, как утверждает глава региона, получается так, что один "9 долларов платит открыто, а еще 9 - за какие-то услуги". "В результате, у меня эти 9 долларов уходят. Сейчас это привожу в соответствие, заставляю, чтобы все одинаково трудились", - подчеркнул он.

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Теги: Приморский край, Андрей Тарасенко
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