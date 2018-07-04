Экономика

"Нафтогаз" сообщил о возобновлении судом в Швейцарии ареста активов "Газпрома"

Решение о снятии ареста ранее принял местный орган по взысканию долгов

"Нафтогаз" сообщил о возобновлении судом в Швейцарии ареста активов "Газпрома"
Фото: Евгений Разумный, Ведомости/ТАСС

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Высший суд швейцарского кантона Цуг возобновил арест акций Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG, которые принадлежат ПАО "Газпром", сообщает НАК "Нафтогаз Украины".

"Активы останутся под арестом, пока будет рассматриваться апелляция НАК "Нафтогаз Украины" на решение о снятии ареста с этих акций, которое ранее принял местный орган по взысканию долгов", - отмечает украинская сторона.

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"Акции были освобождены из-под ареста только на основании утверждений Nord Stream AG и Nord Stream 2 о том, что акции находятся за пределами кантона Цуг и, соответственно, вне юрисдикции органа по взысканию долгов, а потому должны быть исключены из списка арестованных активов. Если бы исполнение решения органа по взысканию долгов не было приостановлено Высшим судом, "Газпром" снова мог бы распоряжаться своими акциями в Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG, даже если бы они находились в юрисдикции органа по взысканию долгов кантона Цуг. Однако теперь упомянутые активы не могут выводиться из юрисдикции соответствующего органа по взысканию долгов до окончательного решения по апелляции "Нафтогаза", - сообщает "Нафтогаз".

28 февраля 2018 года Стокгольмский арбитраж принял окончательное решение по спору между "Газпромом" и "Нафтогазом Украины" в рамках контракта на транзит газа через территорию Украины. Суд обязал "Газпром" доплатить НАК "Нафтогаз Украины" $4,63 млрд за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. Таким образом, по результатам двух арбитражных споров между компаниями на поставку и транзит газа "Газпром" должен доплатить НАК $2,56 млрд.

Два арбитражных спора "Газпрома" с "Нафтогазом" длились в Стокгольмском арбитраже больше трех лет: суд о долгах за газ - с июня 2014 года по декабрь 2017 года, по контракту на транзит - с октября 2014 года по февраль 2018 года.

В конце мая 2018 года появилась информация, что "Нафтогаз Украины" предпринимает на территории Швейцари и Нидерландов действия по принудительному исполнению решения Стокгольмского арбитража по разбирательству в отношении транзитного контракта.

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Теги: Газпром, Нафтогаз, Швейцария

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