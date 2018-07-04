"Газпром" увеличил долю косвенного владения в Газпромбанке

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Группа "Газпром" увеличила долю косвенного владения в Газпромбанке за счет увеличения своих миноритарных долей в совместных компаниях с ЗАО "Лидер" (управляет средствами НПФ "Газфонд"), следует из раскрытия "Газпрома".

Речь идет об увеличении доли участия группы (через АО "Газпром газораспределение") в капитале совладельцев ГПБ: ОАО "Газкон" с 20,83333% до 29,94999%, ОАО "Газ-тек" - с 2,44142% до 24,94999% и ОАО "Газ-сервис" - с 20,83333% до 29,94999%.

Доли в этих ОАО увеличились 2 июля.

Через эти сделки доля косвенного участия "Газпрома" в ГПБ выросла с 5,89% до 10,46% обыкновенных акций банка.

Однако и раньше "Газпром" в своей отчетности признавал только прямое участие через головную компанию ПАО "Газпром" (29,76%) и АО "Газпром газораспределение " (16,26%) - вместе это 46,02%. С учетом казначейских акций эффективная доля "Газпрома" в ГПБ составляет 48%, уточняет газовая монополия в меморандуме своих еврооблигаций.