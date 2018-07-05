Передача ОАК в "Ростех" застопорилась из-за споров по объединению с "Вертолетами России"

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Одобренный президентом РФ Владимиром Путиным план передать "Объединенную авиастроительную корпорацию" (ОАК) в "Ростех" столкнулся со сложностями, пишет в четверг газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.

Собеседники издания, близкие к аппарату правительства и администрации президента, сообщают, что разногласия, в частности, связаны с формулировкой в проекте указа, в котором речь идет об объединении ОАК с "Вертолетами России" в единую компанию, "имея в виду их последующую производственную и организационную интеграцию в рамках корпоративных процедур "Ростеха". По данным одного из источников, такая формулировка была использована в одном из докладов главы Минпромторга Дениса Мантурова Путину. Президент поставил на документе визу: "Согласен", уточнив, что проводить преобразования целесообразно именно при фактическом объединении ОАК и "Вертолетов России", пишет "Ъ".

Как заявил в беседе с изданием топ-менеджер одного из предприятий авиапрома, первоначально речь шла об объединении производственных компетенций под началом единой управляющей компании, но не о слиянии их в одно юрлицо. По словам источника "Ъ" в аппарате правительства, изменения проекта могли возникнуть из-за того, что доклад Мантурова был написан весьма "сложно и витиевато".

Между тем, как отмечает газета со ссылкой на источник в правительстве, инвесторов из ОАЭ (фонд Mubadala, 12,5% акций "Вертолетов России") беспокоит резолюция президента, так как с ними вопрос не обсуждался. Кроме того, сообщает "Ъ", при объединении компаний появляется риск возникновения права частных акционеров ОАК (91,68% акций у Росимущества, 5,11% у ВЭБа, 3,68% — у частных лиц) и "Вертолетов России" требовать выкупа принадлежащих им акций.

По данным "Ъ", Минпромторг направил премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву доклад, в котором предлагалось исключить пункт о создании единой авиапромышленной компании. С согласия Медведева проект мог быть доработать и повторно направлен Путину, однако, сообщает издание, премьер поставил резолюцию, согласно которой "объединение возможно только в случае очевидного экономического эффекта", и поручил "еще раз все просчитать".

В ОАК, "Вертолетах России", "Ростехе" и аппарате вице-премьера Юрия Борисова, курирующего ОПК, от комментариев "Ъ" отказались, получить комментарий Кремля изданию также не удалось. В Минпромторге на запрос "Ъ" не ответили.

Ранее в феврале "Ъ" сообщал, что предложенный Минпромторгом механизм вхождения ОАК в состав госкорпорации "Ростех" поддержан руководством страны. Издание отмечало, что "Ростех" вложит в капитал ОАК примерно 30 млрд руб. на программу создания среднемагистрального самолета МС-21. "Но реорганизация может показаться затратной для "Ростеха": кроме финансирования МС-21 ему придется найти еще десятки миллиардов рублей на другие проекты ОАК. Для авиастроителей же схема может обернуться проблемами из-за западных санкций, которые пока их коснулись не в полной мере", - писала газета.

В статье говорилось, что "только включением ОАК в "Ростех" реформа не ограничится: несколько собеседников "Ъ" рассказали, что в проекте указа президента появится пункт об объединении ОАК с холдингом "Вертолеты России" (входит в "Ростех")".