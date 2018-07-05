Рынок акций открылся снижением индексов РТС и МосБиржи на 0,3-0,4%

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в четверг снижением большинства цен blue chips на фоне дальнейшего ухудшения внешней конъюнктуры на ожиданиях эскалации торгового противостояния США и Китая, индексы РТС и МосБиржи за минуту торгов просели на 0,3-0,4%, при этом упал ряд бумаг из-за отсечек на бирже дивидендов.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2295,87 пункта (-0,4%), индекс РТС - 1143,71 пункта (-0,3%), рублевые цены большинства основных "фишек" на Московской бирже снизились в пределах 2%.

Доллар просел до 63,2 руб. (-0,04 рубля).

В четверг на бирже лишились дивидендной составляющей акции "Аэрофлота" (-8,4%, до 128,25 руб., дивиденд за 2017 год - 12,81 руб.), "Кузбасской топливной компании" (-2,2%, до 180 руб., дивиденд - 10 руб.), "РусГидро" (-2,8%, до 0,6655 руб., дивиденд - 0,0263 руб.), "Татнефти" (-1,8% и -0,7% "префы", дивиденд на каждый тип акций - 12,16 руб.), "Ростелекома" (-5,6% и -6,6% "префы", дивиденд - 5,05 руб. на каждый тип акций), "Магнита" (-1,9%, до 4544 руб., дивиденд за 2 полугодие 2017 года - 135,5 руб.).

Подросли бумаги "Башнефти" (+0,3% и +0,4% "префы"), "Мосбиржи" (+0,3%), "ФСК ЕЭС" (+0,2%), "префы" "Россетей" (+0,7%).

Зарубежные рынки

В Азии в четверг преобладает снижение индексов (Япония просела на 0,7%, Китай - на 0,7%) на ожиданиях скорого вступления в силу пошлин на импорт китайских товаров в США, "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 подрос на 0,2% к уровню вторника), дешевеет нефть.

Основным фактором для инвесторов остается перспектива полномасштабной торговой войны Китая с США. В частности, пошлины на импорт китайских товаров на сумму $34 млрд в год вступают в силу уже в пятницу, а ранее президент США Дональд Трамп заявил о намерении сделать то же самое с товарами на $200 млрд. Китай пообещал принять ответные меры, но пока воздерживается от каких-либо действий.

Нефть дешевеет в четверг в ожидании данных об изменениях запасов топлива в Соединенных Штатах, игроки оценивают критические высказывания президента США Дональда Трампа в адрес ОПЕК.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени составила $77,69 за баррель (-0,7% и +0,6% в среду), августовская цена WTI - $73,86 за баррель (-0,4% к уровню вторника).