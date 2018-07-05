Евро превысил 74 рубля впервые с 21 июня

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Евро уверенно растет на Московской бирже в четверг утром, курс превысил 74 руб. впервые с 21 июня.

Евро в 10:21 торговался на отметке 74 руб. - плюс 33,75 копейки к уровню предыдущего закрытия. При этом курс доллара составил 63,28 руб., поднявшись на 4,25 копейки к уровню закрытия предыдущего дня.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", опережающий рост евро в паре с рублем вызван динамикой евро к доллару на Forex. Пара "евро-доллар" преодолевала в ходе утренних торгов отметку $1,17 за евро впервые с 26 июня. Пошлины на импорт китайских товаров на сумму $34 млрд в год вступают в силу уже в пятницу, а ранее президент США Дональд Трамп заявил о намерении сделать то же самое с товарами на $200 млрд.

Пекин пообещал принять ответные меры только после действий США. Ранее сообщалось, что ответные пошлины могут вступить в силу в ночь на пятницу по пекинскому времени, то есть за 12 часов до американских.

Нефтяной рынок демонстрирует умеренное снижение в ходе торгов в четверг, инвесторы ждут данных об изменениях запасов топлива в Соединенных Штатах и оценивают критические высказывания президента США Дональда Трампа в адрес ОПЕК.

"Монополия ОПЕК должна помнить, что цены на бензин растут, и они мало что делают, чтобы помочь. Они способствуют росту цен, пока Соединенные Штаты защищают многих из их членов за очень небольшие деньги. Действия должны быть взаимными. Снизьте цены сейчас же!" - написал Трамп на своей странице в твиттере.

Цена сентябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:20 по московскому времени уменьшилась на 0,54% - до $77,82 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) опустилась к этому времени на 0,23% - до $73,97 за баррель. В среду торги WTI не проводились в связи с государственным праздником - Днем независимости США.