Siemens поставил в Грозный основное оборудование для строящейся ТЭС

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Газотурбинное оборудование (газовая турбина и генератор) производства Siemens в четверг было доставлено на строительную площадку Грозненской ТЭС, передал с объекта корреспондент "Интерфакса".

В четверг был доставлен второй комплект, первый прибыл в Грозный ранее, уже осуществляются работы по его монтажу, сообщил "Газпром энергохолдинг" (ГЭХ), реализующий проект строительства Грозненской ТЭС.

Энергооборудование Siemens было поставлено в Чечню из Санкт-Петербурга на барже до порта Махачкалы, затем перевезено автомобильным транспортом в Грозный, говорится в сообщении.

В сообщении "Газпром энергохолдинга" отмечается, что газовые турбины будут введены в эксплуатацию специалистами Siemens. Кроме того, для Грозненской ТЭС воронежский завод "Сименс трансформаторы" разработал и поставил пять силовых трансформаторов мощностью от 16 до 250 МВА, говорится в сообщении.

"Строительство Грозненской ТЭС вступает в завершающую стадию. Своевременная доставка оборудования укрепляет наш оптимизм относительно сроков ввода объекта в эксплуатацию. Надежная современная электростанция необходима Чеченской Республике. Регион в последние годы показывает стабильный рост потребления электроэнергии. Грозненская ТЭС будет способствовать как развитию экономики Чеченской Республики, так и стабильности энергосистемы юга страны", - приводятся в сообщении слова гендиректора ГЭХ Дениса Федорова.

"Газпром энергохолдинг" реализует проект строительства Грозненской ТЭС мощностью 360 МВт в рамках системы договоров о предоставлении мощности (ДПМ). Объект является финальным проектом ДПМ "Газпром энергохолдинга". Основное топливо для ТЭС - природный газ. Ввод в эксплуатацию ожидается в 2019 году.