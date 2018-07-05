МТС увеличила долю в МТС-банке до 55%

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - ПАО "Мобильные Телесистемы" увеличило долю в капитале МТС-банка до 55% с 28,63%, сообщил оператор.

Компания выкупила долю у своей материнской АФК "Система" за 8,3 млрд рублей.

Доля АФК в результате сделки снизилась до 43,3% с 71,9%.

Банк приобретен через 100%-ую дочернюю структуру Mobile TeleSystems B.V. Как отмечается в сообщении, увеличение доли до контрольной соответствует стратегии МТС по диверсификации бизнеса, достижению синергий и разработке инновационных финансовых продуктов. Сделка также упростит операционное управление банком.

Как отметил управляющий партнер АФК "Система" и председатель совета директоров МТС-банка Всеволод Розанов, слова которого приводятся в сообщении АФК, "увеличение доли МТС до контрольной ускорит развитие МТС-банка и позволит АФК "Система" монетизировать свои инвестиции в банковский сектор". Сделка усилит МТС как провайдера цифровых услуг и позитивно скажется на основном бизнесе телекоммуникационного оператора, отмечается в пресс-релизе АФК.

МТС сообщает, что уже получила все необходимые регуляторные и корпоративные одобрения на сделку.

В 2016 году МТС-банк был докапитализирован на 15,5 млрд рублей.

В 2017 году банк успешно осуществил план по возвращению к прибыльности за счет реализации стратегии развития на основе сотрудничества с МТС и другими портфельными компаниями АФК "Система". Выручка МТС-банка в I квартале 2018 года составила 5,2 млрд рублей, OIBDA - 523 млн рублей.

МТС-банк по итогам I квартала 2018 года занимал 46-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100".