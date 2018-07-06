Экономика

Объем промпроизводства в Германии в мае вырос намного сильнее прогнозов

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Объем промышленного производства в Германии в мае 2018 года увеличился на 2,6% по сравнению с апрелем, свидетельствуют данные министерства экономики и труда ФРГ.

Аналитики в среднем ожидали роста показателя на 0,3%.

По сравнению с маем 2017 года объем промпроизводства повысился на 3,1% вместо прогнозировавшихся 1,5%.

Согласно пересмотренным данным, в апреле промпроизводство в ФРГ снизилось на 1,3% по сравнению с мартом, тогда как ранее сообщалось о снижении на 1%. В годовом выражении показатель увеличился на 1,4%, а не на 2%.

Производство в обрабатывающей и горнодобывающей промышленности Германии в позапрошлом месяце увеличилось на 2,7%. Объемы строительства в ФРГ в мае выросли на 3,1%, производство потребительских товаров подскочило на 6,5%, а выпуск товаров промышленного назначения - на 0,9%. Выработка электроэнергии увеличилась на 0,8%.

Как сообщалось, экономика Германии в первом квартале 2018 года увеличилась на 0,3% по сравнению с предыдущими тремя месяцами и на 2,3% в годовом выражении. По прогнозу Института мировой экономики (IfW) ФРГ, в 2018 году ВВП страны вырастет на 2%. Четыре других ведущих экономических университета ожидают роста на 1,7-1,9%.

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