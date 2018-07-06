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Экономика

Рынок акций РФ открылся снижением индексов МосБиржи и РТС на 0,4-0,5%

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в пятницу снижением большинства цен blue chips на фоне упавшей накануне вечером нефти, что спровоцировало фиксацию прибыли игроками после роста, индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов просели на 0,4-0,5%, при этом лидерами отката выступают бумаги "Мобильных телесистем" и "Башнефти" после отсечки дивидендов.

К 10:01 по московскому времени индекс МосБиржи составил 2337,77 пункта (-0,4%), индекс РТС - 1165,95 пункта (-0,5%), рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" снизились в пределах 1,4%.

Доллар стоит 63,1 руб. (-0,02 рубля).

В пятницу на бирже лишились дивидендной составляющей с учетом расчетов "Т+2" акции "Мобильных телесистем" (-6,4%, до 269,7 рубля; дивиденд за второе полугодие 2017 года - 23,4 рубля), "Башнефти" (-5,8% и -7,5% "префы"), "Россетей" (-0,2% и -1,3% "префы"), ПАО "Лензолото" (без изменения).

Также просели бумаги "Распадской" (-1,2%), ПАО "Полюс" (-0,8%), "ЛУКОЙЛа" (-0,7%), "Татнефти" (-0,7%), "Роснефти" (-0,6%).

Подросли бумаги "Мечела" (+0,5%), "Магнита" (+0,5%), "Северстали" (+0,1%).

Индексы в США в четверг выросли на 0,8-1,1%, инвесторов вдохновили данные о деловой активности в сфере услуг и протокол июньского заседания Федеральной резервной системы (ФРС). Кроме того, участники рынка рассчитывали, что будет найдено решение для автопрома, позволяющее избежать новых пошлин.

Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Non-Manufacturing) в июне повысился до 59,1 пункта (максимум с февраля) при прогнозах снижения до 58,3 пункта с майских 58,6 пункта.

Руководители Федеральной резервной системы (ФРС) дали позитивную оценку экономике США, отметив, однако, растущие риски, связанные с внешней торговлей, свидетельствует протокол июньского заседания ЦБ.

В частности, в пятницу вступают в силу пошлины на импорт в США китайских товаров на сумму $34 млрд в год, а ранее американский президент США Дональд Трамп заявил о намерении сделать то же самое с товарами на $200 млрд. Китай пообещал принять ответные меры, но пока воздерживается от каких-либо действий.

Вместе с тем, по данным немецкой газеты Handelsblatt, США могут отказаться от новых пошлин на импорт автомобилей и автокомпонентов из стран Евросоюза, если ЕС снизит уже существующие ввозные пошлины на продукцию американского автопрома до нуля. Перспективы так называемого "нулевого решения" поддерживают рост автопроизводителей в Европе и США.

В пятницу выйдут данные Минтруда США о безработице за июнь (15:30 по московскому времени), ожидается рост рабочих мест на 195 тыс. и неизменность безработицы на уровне 3,8%.

В Азии в четверг преобладает рост индексов (Япония выросла на 1,2%, Китай - на 0,6%), плюсуют американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 подрос на 0,1%), поскольку ожидаемое вступление в силу пошлин на импорт китайских товаров в США уже отражено в текущих котировках.

Нефть утром в пятницу консолидируется после падения накануне из-за данных об увеличении коммерческих запасов в США.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 10:01 по Москве составила $77,38 за баррель (-0,01% и -1,1% в четверг), августовская цена WTI - $73,02 за баррель (+0,1% и -1,6% накануне).

По данным Минэнерго США, запасы нефти за неделю выросли на 1,245 млн баррелей при прогнозах снижения на 5 млн баррелей, при этом резервы бензина сократились на 1,5 млн баррелей при ожидавшемся снижении на 0,75 млн баррелей.

Снижение нефти накануне также подстегнули сообщения The Wall Street Journal об усиливающихся сомнениях в том, что IPO Saudi Aramco когда-либо состоится.

По оценке ведущего аналитика компании "Олма" Антона Старцева, индекс РТС приостановил рост из-за давления опасений, связанных с "торговыми войнами", что влияет на активность покупателей. США, как и ожидалось, ввели повышенные ввозные пошлины на импорт из КНР на сумму $34 млрд, пошлины еще на $16 млрд, как ожидается, будут объявлены через две недели. Официальных ответных мер со стороны Китая пока не последовало, но они их объявления является высоковероятным и неблагоприятным для рынка сценарием.

Во второй половине дня в США ожидается выход данных по рынку труда (non-farm payrolls), которые могут дать повод для повышения волатильности на фондовых рынках в целом.

По словам аналитика ИК "Открытие брокер" Андрея Кочеткова, внешняя ситуация оказалась не столь негативной, как можно было предположить после заявлений Д.Трампа о возможном повышении пошлин на весь китайский экспорт в США. Сигналы о том, что стороны мировой торговой войны готовы к переговорам, вселяют надежды на более мягкий сценарий.

Для отечественного рынка важными остаются цены на нефть, которые удерживаются выше $77 за баррель Brent. Кроме того, сохраняются надежды на положительные итоги встречи лидеров США и РФ 16 июля.

Аналитик компании "Алор брокер" Алексей Антонов считает, что с технической точки зрения индексу МосБиржи ничего не мешает вскоре обновить исторические максимумы, чему способствует внешний фон: Америка выросла на фоне позитивного восприятия протокола заседания ФРС и хорошей внутренней статистики.

Российский рынок поддерживает пик дивидендного сезона и ожидания позитива от встречи Владимира Путина с Дональдом Трампом. Однако основная причина роста последних дней - появление новых денег на рынке, возможно, как раз накануне встречи двух лидеров, которая может стать исторической.

Нефть остается высокой, несмотря на данные Минэнерго США о росте ее запасов. На такой статистике нефть вполне могла бы уйти в район $75,5 за баррель Brent, однако этого не произошло. Продажам мешают заявления представителей Ирана о намерении блокировать транспортировку нефти другими производителями в случае невозможности для Исламской республики продавать нефть из-за американских санкций. Поэтому нефть продолжит оставаться в коридоре $77-78,5 за баррель до появления новых известий, считает аналитик.

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Теги: рынок акций

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