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Рубль слегка снизился к доллару и евро утром в пятницу на фоне стабильной нефти

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Доллар США и евро немного растут на "Московской бирже" в пятницу утром, рубль дешевеет к бивалютной корзине на фоне стабильных цен на нефть.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 63,09-63,17 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 63,13 руб./$1 (+1,25 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро вырос до 73,95 руб./EUR1 (+16,25 копейки). Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) выросла на 8 копеек к уровню закрытия четверга, до 67,97 рубля.

Доллар при этом оказался на 13,29 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро - на 1,41 копейки ниже официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль немного дешевеет к бивалютной корзине на старте торгов на фоне стабильных цен на нефть. Участники торгов оценивают последние заявления президента США Дональда Трампа относительно торгового противостояния и ожидают свежей порции данных по рынку труда США позднее в пятницу.

США ввели в пятницу дополнительные пошлины на более чем 800 видов товаров из КНР, импорт которых составляет $34 млрд в год, и пригрозили продолжить эскалацию торгового конфликта, обложив в итоге пошлинами китайские поставки на сумму в $500 млрд.

Трамп подтвердил в четверг свою угрозу ввести дополнительные пошлины, если Пекин примет ответные меры на протекционистские меры США. В частности, уже в ближайшие недели США могут обложить пошлинами поставки еще на $16 млрд, а осенью, как ранее было объявлено, еще на $200 млрд.

Китай заявил, что ответные меры не заставят себя ждать, но не уточнил, в чем именно они будут выражаться.

Минтруда США опубликует июньские данные по занятости. Согласно прогнозам аналитиков, опрошенных FactSet, число рабочих мест в США в прошлом месяце увеличилось на 195 тыс., а безработица осталась на уровне 3,8%.

Согласно отраслевой организации ADP, число рабочих мест в США увеличилось в июне на 177 тыс. Прирост за май был пересмотрен со 178 тыс. до 189 тыс. Эксперты Уолл-стрит в среднем ожидали подъема на 190 тыс. с ранее объявленного майского уровня.

Нефть эталонных марок в пятницу демонстрирует слабое повышение после падения накануне из-за данных об увеличении коммерческих запасов в США (нефть Brent по итогам дня подешевела на 1,1%, WTI - на 1,6%). Снижение подстегнули сообщения The Wall Street Journal об усиливающихся сомнениях в том, что IPO Saudi Aramco когда-либо состоится.

Котировка сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:00 по Москве 6 июля выросла на 0,01% - до $77,39 за баррель. Нефть WTI с поставкой в августе на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) утром в пятницу подорожала на 0,16% - до $73,06 за баррель.

Инвесторы и аналитики соблюдают осторожность, поскольку в пятницу вступают в силу взаимные импортные пошлины США и Китая, отмечает экономист Overseas-Chinese Bank Барнабас Ган.

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Теги: Московская биржа

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